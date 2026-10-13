Костюк програла у другому колі в Ухані й має примарні шанси потрапити на Підсумковий турнір

Марта Костюк (10) поступилася представниці Греції Марії Саккарі (35) у другому колі турніру серії WTA 1000 в Ухані.

Гра тривала 2 години 6 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 2:6, 2:6.

Поєдинок мав дати відповідь на запитання, чи готова Костюк після відновлення від травми зап'ястя боротися за потрапляння на Підсумковий турнір. На жаль, відповідь виявилася негативною.

Поки в першому сеті Саккарі не виглядала достатньо переконливо й доволі часто помилялася, Марта ще мала певну перевагу. Одного брейку українці вистачило для виграшу першої партії – 6:4.

Однак надалі грекиня підвищила свій рівень тенісу, і до цього Костюк виявилася не готовою. Киянка припускалася великої кількості невимушених помилок у розіграшах, а подача не особливо допомагала набирати очки. Двічі по 2:6, і далі йде Саккарі.

За матч Костюк 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 2 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 5 помилок на подачі та 5 брейків.

Марта загалом припустилася 46 невимушених помилок за лише 16 вінерсів.

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Друге коло, 13 жовтня

Марта Костюк (Україна) – Марія Саккарі (Греція) 6:4, 2:6, 2:6

Тенісистки зустрічалися вп'яте, українка має дві перемоги.

Поразка Костюк залишає їй мінімальні шанси потрапити на Підсумковий турнір до Індіан-Веллса у листопаді. Від останнього сьомого місця в Чемпіонській гонці, на якому знаходиться чешка Кароліна Мухова, Марту відділяє 705 очок.

Залишилося зіграти два турніри WTA 500, на яких максимально можна здобути 1000 залікових пунктів, але для цього потрібно на обох із них здобути титули, а Мухова має набрати менше 300 очок.

Нагадаємо, що серед українок стартові матчі на турнірі в Ухані вдалося виграти Даяні Ястремській (103) та Дар'ї Снігур (42). Еліна Світоліна (6) розпочне змагання з другого кола 14 жовтня.