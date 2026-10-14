Ястремська програла 11-й ракетці світу у другому колі турніру в Ухані
Даяна Ястремська (103) не зуміла вийти в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Ухані. Українка поступилася в матчі другого кола 18-річній американці Іві Йович (11).
Гра тривала 1 годину 42 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 1:6.
У першій партії Ястремська намагалася на рівних протистояти фаворитці зустрічі. Двічі українка програвала свою подачу й робила зворотній брейк. За 4:5 вирівняти становище не вдалося, хоча одеситка мала три брейк-пойнти – 4:6.
Надалі боротьби вже не було. Йович спокійно зібрала традиційні помилки Даяні в атаці й упевнено пройшла далі – 1:6.
За матч Ястремська 2 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 2 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, обійшлася без помилок на подачі та зробила 6 брейків.
Даяна Ястремська (Україна) – Іва Йович (США) 4:6, 1:6
Тенісистки раніше не зустрічалися.
Даяна вчетверте зіграла на турнірі в Ухані. Найкращим її результатом став чвертьфінал 2019 року.
Ястремська продовжує виступи в Ухані в парному розряді. Разом з іншою українкою Ангеліною Калініною 14 жовтня одеситка проведе матч другого кола проти другого сіяного дуету Анна Даніліна (Казахстан)/Чжан Шуай (Китай).
Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна (6) вийшла в 1/8 фіналу турніру в Ухані після непростої перемоги над "нейтральною" Людмилою Самсоновою (43).