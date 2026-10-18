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Снігур знялася з фіналу кваліфікації турніру WTA 500 у Нінбо

Софія Кулай — 18 жовтня 2026, 07:03
Снігур знялася з фіналу кваліфікації турніру WTA 500 у Нінбо
Дар'я Снігур
Getty Images

Дар'я Снігур (42) припинила свої виступи у фіналі кваліфікаційного раунду турніру серії WTA 500 у китайському Нінбо, знявшись із поєдинку проти Катаржини Кави (127).

Протистояння тривало лише 43 хвилини та закінчилося з рахунком 1:6, 0:2 на користь польської спортсменки.

Українська тенісистка майже під нуль віддала польській суперниці першу партію, взявши лише один гейм – 1:6.

У другому сеті за рахунку 0:2 на користь Кави українка відмовилася продовжувати боротьбу, знявшись із матчу.

Ningbo Open – WTA 500
Нінбо, Китай, хард
Призовий фонд: $1,206,446
Фінал кваліфікації, 18 жовтня

Дар'я Снігур (Україна) – Катаржина Кава (Польща) 1:6, 0:2 відмова

Нагадаємо, що у першому колі відбору Снігур впоралася із китаянкою Лінь Юйцзюнь.

18 жовтня також на китайський корт вийде інша українка – Ангеліна Калініна. У фіналі кваліфікації 48-ма ракетка світу зіграє проти "нейтральної" Олександри Соснович.

Додамо, що в основній сітці турніру зіграє друга ракетка України Марта Костюк. Натомість Еліна Світоліна, яка теж була в основі, знялася зі змагань.

WTA 500 Дар'я Снігур

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