Світоліна не зуміла вперше вийти у півфінал турніру WTA 1000 в Пекіні

Еліна Світоліна (7) не зуміла вийти у півфінал турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У чвертьфінальному поєдинку перша ракетка України поступилася китайській тенісистці Чжен Ціньвень (54).

Гра тривала 1 годину 45 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:7(6).

Перший сет проходив під диктовку Чжен. Світоліна не встигала за темпом атак суперниці, часто виконуючи удари з високими відскоками, які китаянка перетворювала на власні вінерси. За рахунку 2:5 Еліна відіграла один з двох брейків, однак тут же віддала власну подачу разом із партією – 3:6.

Українка зробила висновки з невдалого першого сету й у другому сама стала грати активніше. На її подачі боротьби стало значно менше й у сьомому геймі Світоліна зробила брейк під нуль. На жаль, підтвердити його не вдалося й Чжен одразу зрівняла рахунок.

Тенісистки тримали свої подачі до тай-брейку, на якому Еліні постійно довелося наздоганяти суперницю. Один матч-пойнт одеситка відіграла, однак із другого Чжен завершила поєдинок на свою користь – 6:7(6).

За гру Світоліна 7 разів подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця виконала 6 ейсів, зробила 4 помилки на подачі та 4 брейки.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Чвертьфінал, 9 жовтня

Еліна Світоліна (Україна) – Чжен Ціньвень (Китай) 3:6, 6:7(6)

Тенісистки раніше не зустрічалися. У півфіналі домашнього турніру Чжен зіграє проти сильнішої в матчі між Ігою Швьонтек (9, Польща) та Елізе Мертенс (19, Бельгія).

Світоліна виходом у чвертьфінал повторила свій найкращий результат у Пекіні, датований 2016 роком. Далі українці проходити не вдавалося.

Вперше в сезоні одеситці не вдалося подолати чвертьфінал турніру WTA 1000. Попередні чотири спроби на цій стадії змагань були для неї вдалими (Дубай, Індіан-Веллс, Рим, Торонто).

З наступного тижня Еліна вперше з 2021-го підніметься на шосту позицію рейтингу WTA.

Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола в Пекіні Світоліна здолала чешку Катерину Синякову (55), у третьому раунді перемогла грекиню Марію Саккарі (33), а в 1/8 фіналу обіграла американку Енн Лі.