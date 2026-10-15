Хороша новина для Світоліної: Мухова вилетіла в 1/8 фіналу турніру в Ухані

Чеська тенісистка Кароліна Мухова (7) поступилася в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані "нейтральній" Діані Шнайдер (13).

Гра тривала 1 годину 56 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 3:6.

Dongfeng · Voyah Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $4,088,211

1/8 фіналу, 15 жовтня

Діана Шнайдер (-) – Кароліна Мухова (Чехія) 7:5, 6:3

Суперниці зустрічалися вдруге, чешка не перемагала.

Поразка Мухової є позитивною новиною для лідерки українського тенісу Еліни Світоліної. Незалежно від свого подальшого виступу на турнірі в Ухані, одеситка не опуститься нижче шостого місця в рейтингу WTA.

Окрім цього, Мухова є суперницею Світоліної у Чемпіонській гонці, яка є кваліфікацією для потрапляння на Підсумковий турнір в Індіан-Веллсі. Чешка наразі відстає від українки на 301 очко, а у сезоні залишається провести лише два змагання WTA 500 у Нінбо та Токіо. У боротьбі за дві путівки на WTA Finals залишається ще Іга Швьонтек, яка продовжує боротьбу в Ухані.

Нагадаємо, що Світоліна свій матч 1/8 фіналу в Ухані зіграє 15 жовтня проти 240 ракетки світу Го Ханьюй з Китаю.