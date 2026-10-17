Хвалінська вибила Швьонтек у півфіналі в Ухані й гарантувала Світоліній місце на Підсумковому турнірі

Мая Хвалінська (22) сенсаційно обіграла у польському дербі Ігу Швьонтек (9) у півфіналі турніру серії WTA 1000 в Ухані. Поразка Швьонтек гарантувала першій ракетці України Еліні Світоліній (6) перше з 2019 року потрапляння на Підсумковий турнір до американського Індіан-Веллса.

Матч тривав 2 години 5 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:1.

Зазначимо, що Швьонтек грала з пошкодженням лівої ноги. В кінцівці першої партії вона брала медичний таймаут, під час якого Ізі затейпували ліве стегно.

Dongfeng · Voyah Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

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Півфінал, 17 жовтня

Мая Хвалінська (Польща) – Іга Швьонтек (Польща) 7:5, 6:1

Тенісистки раніше не зустрічалися. У вирішальному матчі турніру в Ухані Хвалінська зіграє проти 170 ракетки світу британки Сонай Картал.

Обидві майбутні фіналістки вперше в кар'єрі вийшли у фінал "тисячника".

Нагадаємо, що Еліна Світоліна залишила змагання в Ухані на стадії чвертьфіналу, поступившись Картал. Однак для потрапляння на Підсумковий турнір цього вистачило з урахуванням поразки Швьонтек.