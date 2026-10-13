Ястремська здолала першу ракетку Іспанії на "тисячнику" в Ухані

Українська тенісистка Даяна Ястремська (103) пробилась у друге коло турніру серії WTA 1000 в Ухані, здолавши на старті змагань Крістіну Буксу (38).

Гра тривала 2 години 14 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 5:7, 6:3.

За матч одеситка чотири рази подала навиліт, зробила п'ять подвійних помилок та шість брейків. Її суперниця виконала два ейси, зробила п'ять помилок на подачі та п'ять брейків.

Dongfeng · Voyah Wuhan Open – WTA 1000

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Перше коло, 13 жовтня

Даяна Ястремська (Україна) – Крістіна Букса (Іспанія) 6:4, 5:7, 6:3

Це було третє очне протистояння між тенісистками. В обох попередніх сильнішою була Даяна.

У наступному колі українка зіграє з американкою Івою Йович (11).

Нагадаємо, що напередодні Ангеліна Калініна (48) та Юлія Стародубцева (44) програли свої стартові поєдинки на турнірі. За трофей в Ухані залишаються боротись ще троє українок: Еліна Світоліна (6), Марта Костюк (10) і Дар'я Снігур (42).