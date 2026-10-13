Ястремська здолала першу ракетку Іспанії на "тисячнику" в Ухані
Українська тенісистка Даяна Ястремська (103) пробилась у друге коло турніру серії WTA 1000 в Ухані, здолавши на старті змагань Крістіну Буксу (38).
Гра тривала 2 години 14 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 5:7, 6:3.
За матч одеситка чотири рази подала навиліт, зробила п'ять подвійних помилок та шість брейків. Її суперниця виконала два ейси, зробила п'ять помилок на подачі та п'ять брейків.
Ухань, Китай, хард
Призовий фонд: $4,088,211
Перше коло, 13 жовтня
Даяна Ястремська (Україна) – Крістіна Букса (Іспанія) 6:4, 5:7, 6:3
Це було третє очне протистояння між тенісистками. В обох попередніх сильнішою була Даяна.
У наступному колі українка зіграє з американкою Івою Йович (11).
Нагадаємо, що напередодні Ангеліна Калініна (48) та Юлія Стародубцева (44) програли свої стартові поєдинки на турнірі. За трофей в Ухані залишаються боротись ще троє українок: Еліна Світоліна (6), Марта Костюк (10) і Дар'я Снігур (42).