Світоліна впоралася з росіянкою і вийшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Ухані

Перша ракетка України Еліна Світоліна (6) вийшла в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Ухані після непростої перемоги у стартовому для себе матчі другого кола проти "нейтральної" Людмили Самсонової (43).

Гра тривала 2 години 12 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 5:7, 6:2.

Світоліна розпочала матч із програного під нуль гейму на власній подачі, однак тут же виправилася і повела – 4:1. Українка виглядала впевнено і без проблем забрала першу партію.

Початок другого сету став ніби продовженням першого. Еліна вийшла вперед з рахунком 3:1 і ніби тримала все під контролем, проте раптом її гра розладналася, з'явилися прості помилки. шальки терезів почали коливатися в обидва боки. За 5:4 на прийомі Світоліна мала два матч-пойнти, не реалізувала їх і віддала партію – 5:7.

Зате у вирішальному сеті одеситка якісно відіграла на прийомі, не дозволивши Самсоновій захистити жодної власної подачі. "Нейтралці" вдалося зробити два брейки, але для загального успіху цього не вистачило. 6:2 – і Еліна пройшла в 1/8 фіналу.

За матч Світоліна 4 рази подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 9 брейків. Її суперниця виконала 5 ейсів, зробила 9 помилок на подачі та 6 брейків.

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Друге коло, 14 жовтня

Еліна Світоліна (Україна) – Людмила Самсонова (-) 6:2, 5:7, 6:2

Тенісистки зустрічалися вдруге, двічі перемагала українка. В 1/8 фіналу змагань Світоліна зіграє проти сильнішої в матчі Кеті Волинець (88, США) - Го Ханьюй (240, Китай).

Еліна виступає в Ухані вперше з 2019 року. Найкращим її результатом на цьому турнірі є півфінал 2014-го.

Лідерці українського тенісу потрібно виграти ще один матч, щоб гарантувати собі потрапляння на Підсумковий турнір в Індіан-Веллсі.

Нагадаємо, що в Ухані продовжують виступи ще дві українські тенісистки. Дар'я Снігур (42) і Даяна Ястремська (103) 14 жовтня проведуть матчі другого кола.