Костюк проти Носкової у чвертьфіналі турніру в Мадриді: анонс поєдинку молодих талантів

На престижному турнірі серії WTA 1000 у Мадриді настав час вирішальних матчів, і українським шанувальникам тенісу є за кого вболівати. У середу, 29 квітня, друга ракетка України Марта Костюк (23) проведе чвертьфінальний поєдинок проти 13 ракетки світу чешки Лінди Носкової.

Марта вдруге поспіль пробилася до цієї стадії турніру в столиці Іспанії й спробує як мінімум повторити, а, можливо, й перевершити минулорічне досягнення тут Еліни Світоліної. Лідерка українського тенісу в 2025-му дійшла до півфіналу змагань.

Переможна серія Костюк

Марті поточного року має виповнитися 24 роки й вона поступово стає більш зрілою спортсменкою. Цей процес робить її спокійнішою, більш врівноваженою на корті, що позитивно відбивається на грі та результатах. Адже саме занадто велика емоційність заважала в повній мірі розкритися її тенісному таланту.

Певні ознаки психологічної стабілізації проявлялися вже у попередньому сезоні. Якраз на ґрунті Костюк дійшла до чвертьфіналу в Мадриді та 1/8 фіналу в Римі, однак обидва рази програла першій ракетці світу, "нейтральній" Аріні Сабалєнці. Програла, причому мала шанси двічі виграти. Не судилося.

Друга половина того сезону Марті не вдалася. Зате одразу на початку 2026 року Костюк вразила всіх у Брісбені, обігравши трьох представниць топ-10 світового рейтингу. Найбільш приємним був навіть не цей факт, а рівень гри киянки. У фіналі знову нездоланною стіною постала Сабалєнка.

Після Брісбена автор цих рядків передбачав подальший прогрес Марти з поступовим шляхом до топ-10.

Раптова травма на Australian Open загальмувала цей процес. Костюк на півтора місяці випала зі змагального ритму, а після повернення на двох поспіль "тисячниках" в Індіан-Веллсі та Маямі шлях українці в третіх колах заступала нинішня друга ракетка світу Єлена Рибакіна.

Однак шила в мішку не сховаєш.

Варто було Марті набрати форму після травми, і прийшли результати. На початку квітня Костюк допомогла збірній України вийти в фінальний раунд кубку Біллі Джин Кінг впевненою перемогою над полькою Магдою Лінетт.

На турнірі WTA 250 в Руані нашій тенісистці вдалося здобути перший титул більш ніж за три роки. Так, у Франції Костюк була першою сіяною та значно переважала за класом усіх опоненток. Та все ж п'ять перемог поспіль здобути не так-то просто.

Марта Костюк (справа) і Вероніка Подрез в Руані Скріншот

Минулого сезону саме з трофею в Руані свій блискучий ґрунтовий сезон розпочинала перша ракетка України Еліна Світоліна. Марта зробила свої висновки з досвіду подруги по збірній, адже до того не виступала на змаганнях категорії WTA 250 майже два роки.

І ось настав "тисячник" у Мадриді.

Сіяна під 26 номером Костюк розпочинала турнір з другого кола, де дуже впевнено розбила представницю Казахстану Юлію Путінцеву. Значно більше побоювань викликала зустріч третього раунду, де суперницею Марти стала п'ята ракетка світу зі США Джессіка Пегула.

Костюк уже перемагала грізну опонентку в Брісбені, і тактично грамотно провела поєдинок з нею в Мадриді. Українка зіграла в контратакувальній манері, надавши суперниці можливість діяти першим номером. Пегула попалася на гачок, раз за разом помиляючись у спробах пробити захист Марти. Після матчу американка сама визнала правильність стратегії Костюк.

В 1/8 фіналу наша тенісистка зустрілася з іншою представницею США, Кеті Макнеллі. Спортсменки грали одна з одною буквально 10 днів тому в Руані й тоді в першому сеті Макнеллі здивувала Марту активною грою, зумівши забрати першу партію. Надалі Костюк перебудувалася, сама стала грати в атаку та перемогла.

У Мадриді українка одразу взяла контроль над грою в свої руки та виграла у двох сетах, очевидно, зробивши висновки з руанської зустрічі.

Марта Костюк Getty images

Загалом на ґрунті поточного року Марта ще не знала гіркоти поразок, здобувши при цьому 9 перемог – найкраща серія в кар'єрі. Вражає.

Тепер на шляху Костюк до другого в кар'єрі півфіналу змагань серії WTA 1000 після Індіан-Веллса-2024 стоїть Лінда Носкова.

Варто зазначити, що тенісистки потрапили до нижньої частини турнірної сітки, яку очолювала вже згадана Рибакіна. Однак представниця Казахстану вилетіла в 1/8, і тепер до фіналу в Мадриді Марті точно не доведеться грати проти двох своїх "криптонітів": Рибакіної та Сабалєнки.

Зустріч із першою ракеткою світу можлива лише у вирішальному матчі змагань.

Молода чеська суперниця

Минули часи, коли майже всі опонентки Костюк у Турі були старшими за неї. Лінді Носковій – 21, і вона на два з половиною роки молодша за Марту. При цьому чешка зараз посідає 13 позицію світового рейтингу, а найкраще досягнення українки – 16 сходинка. Незважаючи на весь потенціал. Відчуйте різницю, як то кажуть.

Українські вболівальники вперше могли почути про Носкову на Australian Open-2024. Тоді 19-річна чешка в 1/8 фіналу пройшла Еліну Світоліну через травму спини та зняття українки в першому сеті, а в наступному матчі поступилася Даяні Ястремській.

На рахунку Носкової один виграний турнір серії WTA 500 у мексиканському Монтерреї, датований ще 2024 роком. На "тисячниках" найкращим результатом є фінал минулої осені в Пекіні.

Загалом Лінда є типовою представницею чеського тенісу. Її гра будується від непогано поставленої подачі, в розіграшах тенісистка намагається диктувати власні умови. Улюбленим покриттям є хард, на якому Носкова провела уже 6 фіналів на рівні WTA.

Цікаво, що на юніорському рівні єдиний трофей Grand Slam чешка завоювала на Ролан Гаррос-2021. Навички гри на ґрунті в неї є.

Поточного сезону Носкова не вражала результатами, однак зуміла дістатися до півфіналу в Індіан-Веллсі, де поступилася все тій же Сабалєнці. Воно й не дивно, якщо згадати, що "нейтралка" програла у 2026-му лише один матч – у фіналі Australian Open Рибакіній.

Ґрунтовий сезон Лінда почала у Штутгарті, де, між іншим, розгромила непросту росіянку Александрову. У чвертьфіналі Носкову в конкурентному матчі перемогла у чвертьфіналі Еліна Світоліна.

Лінда Носкова Getty images

В Мадриді чешка стартувала, як і Костюк, з другого кола. Там Лінда впевнено впоралася з колумбійкою Аранго. А третій раунд вдалося подолати без боротьби. Росіянка Самсонова відмовилася від виходу на корт через те, що підхопила поширений зараз у Мадриді шлунковий вірус.

Той самий форс-мажор став у пригоді Носковій в матчі 1/8 фіналу. Змучена боротьбою з вірусом Коко Гофф сяк-так видряпала перемогу над румункою Кирстею в третьому колі. А вже наступного дня трисетовий матч проти Лінди став для американки останнім на турнірі, хоч Гофф і вела у вирішальному сеті з рахунком 4:1.

Сподіваємось, у чвертьфінал з Костюк сторонні фактори не втрутяться.

Прогноз букмекерів

Рейтинги рейтингами, а нинішня форма Марти справляє враження і на спеціалістів, і на букмекерські контори. Костюк вважається фавориткою пари, коефіцієнт на її перемогу дорівнює в середньому 1.55. На успіх чешки можна поставити за 2.50.

Багато залежатиме від того, з яким настроєм вийде Костюк на гру. Адже навіть у Мадриді, де українка не віддала жодній суперниці більше 5 геймів за матч, вона припускається чималої кількості невимушених помилок, яка в останніх двох матчах переважала число вінерсів.

Саме рівень гри Марти здебільшого буде визначати хід гри. Якщо їй вдасться опанувати себе і тримати власні емоції під контролем, можливо все, причому не тільки в Мадриді.

Зазначимо, що Костюк і Носкова раніше не зустрічалися, однак чимало тренувалися разом перед різними турнірами, тому добре знають стиль гри одна одної.

Де дивитися чвертьфінал Костюк – Носкова

Матч між Мартою Костюк і Ліндою Носковою відбудеться 29 квітня орієнтовно о 21:00 за київським часом. В Україні матч транслюватиме в прямому ефірі канал Setanta Sports Premium з українським коментарем.