Костюк не зуміла обіграти третю ракетку світу в Індіан-Веллсі

Друга ракетка України Марта Костюк (28) поступилася третій ракетці світу з Казахстану Єлені Рибакіній у третьому колі турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі.

Гра тривала 1 годину 26 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 4:6.

Рибакіна не виглядала непереможною в грі другого кола проти американки Баптист, тож певні сподівання на перемогу Марти були присутні.

В обох партіях саме українка першою виходила вперед з брейком. У другому сеті Костюк вела навіть двічі, однак результату це не принесло. Невимушених помилок з її боку було занадто багато, тож Рибакіна неодмінно відігравалася й впевненіше проводила кінцівки сетів. Двічі по 6:4 – казахстанка пройшла далі.

За поєдинок Костюк не подавала навиліт, зробила 7 подвійних помилок і 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 2 рази помилилася на подачі та зробила 5 брейків.

Огляд матчу

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Третє коло, 10 березня

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Марта Костюк (Україна) 6:4, 6:4

Тенісистки зустрічалися вп'яте, чотири перемоги на рахунку казахстанки.

У другому колі турніру в Індіан-Веллсі Костюк виграла свій перший матч після травми, отриманої на Australian Open.

В 1/8 фіналу американського "тисячника" трохи раніше вийшла найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна (9).