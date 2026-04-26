Носкова вийшла в 1/8 фіналу турніру в Мадриді через відмову росіянки виходити на корт

Чеська тенісистка Лінда Носкова (13) автоматично вийшла в 1/8 фіналу через відмову її суперниці, росіянки Людмили Самсонової (20) виходити на матч третього кола турніру серії WTA 1000 в Мадриді.

Про це повідомляє Tennis Temple.

Зняття з турніру Самсонової викликане хворобою тенісистки. Це вже не перший випадок, коли на турнірі в Мадриді спортсменки відмовляються від боротьби через раптову втрату сил.

Напередодні четверта ракетку світу Іга Швьонтек не зуміла завершити гру третього кола проти американки Енн Лі. Раніше з турніру знялася зіркова американка Медісон Кіз.

Носкова в 1/8 фіналу зустрінеться з переможницею матчу між Коко Гофф (3, США) та Сораною Кирстею (26, Румунія).