Костюк розібралася з п'ятою ракеткою світу і вийшла в 1/8 фіналу престижного турніру в Мадриді
Марта Костюк (23) вийшла в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Мадриді, обігравши в матчі третього кола п'яту ракетку світу зі США Джессіку Пегулу.
Матч тривав 1 годину 13 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:4.
В першому сеті обидві тенісистки пристосовувались до умов, коли половина корту знаходилась під яскравим сонячним світлом, а інша перебувала в тіні. Це вилилося у велику кількість невимушених помилок, яких у Пегули за партію назбиралося 17 при усього одному вінерсі.
Марта грала більш стабільно, за винятком шести подвійних помилок. На її подачах постійно точилася боротьба, однак усі 9 брейк-пойнтів за першу партію Костюк вдалося відіграти й здобути розгромну перемогу – 6:1.
Якість тенісу в другому сеті була значно вищою. Українці вдалося повести 5:2 с двома брейками, проте Пегула продовжувала боротьбу і скоротила відставання до мінімального. Втім, Марта свою другу подачу на матч провела зібрано й досягла заслуженої перемоги – 6:4.
За поєдинок Костюк 5 разів подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 4 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 2 помилки на подачі та 1 брейк з 11 (!) можливостей.
Суперниці зустрічалися всьоме, українка здобула три перемоги. У наступному колі турніру в Мадриді Костюк зіграє проти співвітчизниці Пегули Кеті Макнеллі (76).
Марта провела 22 матч у кар'єрі проти представниць топ-5 світового рейтингу і здобула п'яту звитягу. Минулого сезону українка дійшла в Мадриді до чвертьфіналу, зараз же вона залишилася останньою українкою на змаганні.
Нагадаємо, що Костюк стартувала у столиці Іспанії з другого раунду, де була сильнішою за казахстанку Юлію Путінцеву (80).