Костюк другий рік поспіль вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000 в Мадриді

Марта Костюк (23) впевнено обіграла американку Кеті Макнеллі (76) в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 у Мадриді й вийшла до чвертьфіналу.

Матч тривав 1 годину 37 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:3.

Порівняно з підсумком на табло, гра не була для Марти легкою прогулянкою. У трьох із чотирьох геймів на подачі українки в першому сеті Макнеллі мала брейк-пойнти й зрештою один з них реалізувала. Правда, це сталося за рахунку 1:5, і Костюк одразу ж закрила партію на прийомі.

У другому сеті Марта мала серйознішу перевагу за грою, однак, коли киянка повела 4:2, суперниця зробила зворотній брейк. Все ж перевага в класі далася взнаки й наступні два гейми наша тенісистка зуміла взяти, завершивши матч на свою користь.

За поєдинок Костюк 2 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 2 помилки на подачі та 3 брейки.

Огляд матчу

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

1/8 фіналу, 27 квітня

Марта Костюк (Україна) – Кеті Макнеллі (США) 6:2, 6:3

Суперниці зустрічалися вдруге за два тижні, обидва рази сильнішою була українка. У наступному раунді змагань Костюк зіграє проти чешки Лінди Носкової (13).

Марта повторила своє найкраще досягнення у Мадриді, другий рік поспіль вийшовши у чвертьфінал.

Нагадаємо, що Костюк стартувала у столиці Іспанії з другого раунду, де була сильнішою за казахстанку Юлію Путінцеву (80). У третьому колі Марта обіграла п'яту ракетку світу зі США Джессіку Пегулу.