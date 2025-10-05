Українська правда
Анісімова стала чемпіонкою престижного турніру в Пекіні

Станіслав Матусевич — 5 жовтня 2025, 16:04
Американська тенісистка Аманда Анісімова (4) стала переможницею турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У вирішальному матчі вона у трьох сетах обіграла Лінду Носкову (27, Чехія).

Гра тривала 1 годину 47 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 2:6, 6:2.

Носкова, яка напередодні провела важкий півфінальний матч проти Джессіки Пегули (7, США), на високому рівні зуміла провести тільки другий сет поєдинку. Першу і третю партії Анісімова забрала дуже легко.

China Open WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Фінал, 5 жовтня

Аманда Анісімова (США) Лінда Носкова (Чехія) 6:0, 2:6, 6:2

Суперниці зустрічалися втретє, американка двічі перемогла. Анісімова здобула другий титул у кар'єрі на турнірах серії WTA 1000. Першим був трофей у Досі в лютому.

20-річна Носкова вперше зіграла у фіналі змагання такого рівня й з наступного тижня дебютує у топ-20 світового рейтингу.

Нагадаємо, що у півфінальному матчі Аманда Анісімова розгромила минулорічну переможницю турніру в Пекіні, свою співвітчизницю Коко Гофф (3).

