Анісімова стала чемпіонкою престижного турніру в Пекіні
Американська тенісистка Аманда Анісімова (4) стала переможницею турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У вирішальному матчі вона у трьох сетах обіграла Лінду Носкову (27, Чехія).
Гра тривала 1 годину 47 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 2:6, 6:2.
Носкова, яка напередодні провела важкий півфінальний матч проти Джессіки Пегули (7, США), на високому рівні зуміла провести тільки другий сет поєдинку. Першу і третю партії Анісімова забрала дуже легко.
Аманда Анісімова (США) – Лінда Носкова (Чехія) 6:0, 2:6, 6:2
Суперниці зустрічалися втретє, американка двічі перемогла. Анісімова здобула другий титул у кар'єрі на турнірах серії WTA 1000. Першим був трофей у Досі в лютому.
20-річна Носкова вперше зіграла у фіналі змагання такого рівня й з наступного тижня дебютує у топ-20 світового рейтингу.
Нагадаємо, що у півфінальному матчі Аманда Анісімова розгромила минулорічну переможницю турніру в Пекіні, свою співвітчизницю Коко Гофф (3).