Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Гофф вийшла в 1/8 фіналу в Мадриді, попри погане самопочуття

Станіслав Матусевич — 26 квітня 2026, 14:32
Гофф вийшла в 1/8 фіналу в Мадриді, попри погане самопочуття
Instagram

Чинна чемпіонка турніру серії WTA 1000 в Мадриді, третя ракетка світу американка Коко Гофф з труднощами обіграла в третьому колі 36-річну румунку Сорану Кирстю (26).

Гра тривала 2 години 17 хвилини і завершилася з рахунком 4:6, 7:5, 6:1.

Під час другого сету Гофф брала медичний таймаут і скаржилась на нудоту та загальний поганий стан. Все ж американці вдалося зрівняти рахунок, а третю партію американка провела вже на своєму звичному рівні.

Mutua Madrid Open WTA 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
Третє коло, 26 квітня

Коко Гофф (США) – Сорана Кирстя (Румунія) 4:6, 7:5. 6:1

Тенісистки зустрічалися втретє, Коко не програвала. У наступному колі змагань Гофф зіграє проти Лінди Носкової (13, Чехія).

Нагадаємо, що напередодні на турнірі в Мадриді не зуміла дограти свій матч проти американки Енн Лі (34) четверта ракетка світу Іга Швьонтек. Полька скаржилася на запаморочення і втрату сил.

Мадрид Коко Гофф Сорана Кирстя

Мадрид

Останні новини