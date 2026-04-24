Костюк легко обіграла Путінцеву і вийшла у третє коло турніру в Мадриді

Марта Костюк (23) вийшла у третє коло турніру серії WTA 1000 в Мадриді. У матчі другого раунду змагань українка легко обіграла представницю Казахстану Юлію Путінцеву (80).

Матч тривав 1 годину 14 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:3.

Гра складалася для Марти просто. У стартовій партії єдиний гейм суперниця взяла за 0:4. Путінцевій не допомагало ані фірмове кидання ракетки об корт, ані низький відсоток першої подачі Костюк (41%).

Єдиною відмінністю другого сету було те, що українка за рахунку 5:1 на свою користь дозволила казахстанці взяти два гейми, але не більше.

За поєдинок Костюк 2 рази подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, обійшлася без помилок на подачі та зробила 3 брейки.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Друге коло, 24 квітня

Марта Костюк (Україна) – Юлія Путінцева (Казахстан) 6:1, 6:3

Суперниці зустрічалися вдруге, українка двічі перемогла. В наступному колі турніру в Мадриді Костюк зіграє проти сильнішої в матчі між Джессікою Пегулою (5, США) та Кеті Бултер (61, Велика Британія).

Минулого сезону Марта дійшла в Мадриді до чвертьфіналу.

Нагадаємо, що з семи українок, які брали участь в основній сітці змагань у столиці Іспанії, окрім Костюк, до третього кола пробилася лише Ангеліна Калініна (110).