Костюк легко обіграла Путінцеву і вийшла у третє коло турніру в Мадриді
Марта Костюк (23) вийшла у третє коло турніру серії WTA 1000 в Мадриді. У матчі другого раунду змагань українка легко обіграла представницю Казахстану Юлію Путінцеву (80).
Матч тривав 1 годину 14 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:3.
Гра складалася для Марти просто. У стартовій партії єдиний гейм суперниця взяла за 0:4. Путінцевій не допомагало ані фірмове кидання ракетки об корт, ані низький відсоток першої подачі Костюк (41%).
Єдиною відмінністю другого сету було те, що українка за рахунку 5:1 на свою користь дозволила казахстанці взяти два гейми, але не більше.
За поєдинок Костюк 2 рази подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, обійшлася без помилок на подачі та зробила 3 брейки.
Суперниці зустрічалися вдруге, українка двічі перемогла. В наступному колі турніру в Мадриді Костюк зіграє проти сильнішої в матчі між Джессікою Пегулою (5, США) та Кеті Бултер (61, Велика Британія).
Минулого сезону Марта дійшла в Мадриді до чвертьфіналу.
Нагадаємо, що з семи українок, які брали участь в основній сітці змагань у столиці Іспанії, окрім Костюк, до третього кола пробилася лише Ангеліна Калініна (110).