Марта тактично переграла мене, – Пегула проаналізувала поразку від Костюк

П'ята ракетка світу американка Джессіка Пегула прокоментувала свою поразку в третьому колі турніру серії WTA 1000 в Мадриді від українки Марти Костюк.

незадоволена тим, як зіграла сьогодні, але Марта провела дуже хороший матч, особливо на важливих, ключових розіграшах під тиском. У такі моменти гра може дуже швидко перевернутися. Проте в кінцівці я змогла повернутися в гру і хоча б трохи поставити її під тиск",

Джессіка вважає, що провела невдалий матч із тактичної точки зору.

"Насправді, за відчуттями в ударах все було непогано, але я не вважаю, що грала правильно з тактичної точки зору. Я не використовувала ті ігрові схеми, які повинна була, і зрозуміла це тільки до кінця другого сету. А тоді вже стало трохи пізно.

Мені здається, я занадто форсувала гру, йшла на зайвий ризик. Навіть якщо удари виходили, це було не те, що потрібно було робити в тій ситуації. Думаю, сьогодні вона дійсно переграла мене і діяла набагато розумніше тактично".