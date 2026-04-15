Костюк у непростому матчі здобула путівку до чвертьфіналу турніру в Руані

Марта Костюк (28) пробилася у чвертьфінал турніру серії WTA 250 у французькому Руані. Перша сіяна українка у другому колі змагань із камбеком обіграла американку Кеті Макнеллі (71).

Гра тривала 1 годину 55 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 6:2, 6:1.

У пешій партії Марта, здалося, не була готова до атакувальної гри суперниці з мінімумом невимушених помилок. Лише у другому сеті, увімкнувши власну активність, Костюк зуміла переломити хід гри. Контраргументів на це Макнеллі знайти не вдалося.

За поєдинок Костюк 3 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 3 помилки на подачі та 3 брейки.

Open Capfinances Rouen Métropole – WTA 250

Руан, Франція, грунт (зал)

Призовий фонд: $283,347

Друге коло, 15 квітня

Суперниці раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі змагань Костюк зіграє проти Енн Лі (36, США).

У друге коло турніру в Руані раніше вийшли ще дві українки, Вероніка Подрез (209) та Олександра Олійникова (70).