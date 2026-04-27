Гофф вилетіла: визначилася потенційна суперниця Костюк у третьому колі в Мадриді

Станіслав Матусевич — 27 квітня 2026, 19:23
Лінда Носкова
Чеська тенісистка Лінда Носкова (13) вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 1000 в Мадриді, обігравши третю ракетку світу зі США Коко Гофф.

Гра тривала 2 години 6 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 1:6, 7:6(5).

Минулорічна фіналістка змагань Гофф лідирувала у вирішальному сеті 4:1, а потім 3:0 на тай-брейку, однак в обох випадках не зуміла зберегти перевагу.

Mutua Madrid Open WTA 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
1/8 фіналу, 27 квітня

Лінда Носкова (Чехія) – Коко Гофф (США) 6:4, 1:6, 7:6(5)

Суперниці зустрічалися втретє, чешка здобула першу перемогу. У чвертьфіналі змагань Носкова зустрінеться з сильнішою в матчі між українкою Мартою Костюк (23) та Кеті Макнеллі (76, США).

Поєдинок між Костюк і Макнеллі відбудеться 27 квітня о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні, у третьому колі турніру в Мадриді, Гофф здолала румунку Сорану Кирстю (26), попри погане самопочуття на корті.

