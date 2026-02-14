Зимові Олімпійські ігри-2026. 14 лютого: ОНЛАЙН

У суботу, 14 лютого, продовжуються змагання XXV зимових Олімпійських ігор 2026, зокрема будуть розіграні 8 комплектів медалей у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

"Чемпіон" проведе для вас текстову трансляцію восьмого змагального дня головної спортивної події року, висвітлюючи усе найцікавіше на зимових Іграх-2026.

10:05. Починається змагальний день традиційно з керлінгу. Зараз у боротьбу вступили жіночі збірні, зокрема наразі тривають матчі Італія – Китай, Велика Британія – Канада та Швейцарія – Японія. Вітаємо всіх, свято спорту під назвою Олімпійські ігри-2026 продовжується і продовжується наша текстова трансляція найголовніших подій дня.

Учора стало відомо, що Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF), залишивши в силі його дискваліфікацію.

Нагадаємо, атлета дискваліфікували від змагань через виступи в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів.