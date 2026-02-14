Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Олімпійський чемпіон з гідності: Кличко – про Гераскевича

Олександр Булава — 14 лютого 2026, 12:13
Олімпійський чемпіон з гідності: Кличко – про Гераскевича
Владислав Гераскевич
Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко вважає, що український скелетоніст Владислав Гераскевич є олімпійським чемпіоном з гідності.

Боксер опублікував допис в Instagram після зустрічі зі спортсменом.

"Це олімпійський чемпіон з гідності.

Для мене честь стояти пліч-о-пліч з Владиславом Гераскевичем.

Він уособлює незламну силу волі українського народу. Проти варварства і проти боягузтва, яке дозволяє цьому варварству тривати вже понад чотири роки.

Так, 4 роки, один повний олімпійський цикл, дві зимові Олімпіади. Слава Україні, Героям слава"", – написав Кличко.

Як відомо, 13 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF), залишивши в силі його дискваліфікацію.

Нагадаємо, атлета дискваліфікували від змагань через виступи в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів.

Владислав Гераскевич Володимир Кличко Скелетон Олімпійські ігри-2026

Владислав Гераскевич

