Олімпійський чемпіон з гідності: Кличко – про Гераскевича

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко вважає, що український скелетоніст Владислав Гераскевич є олімпійським чемпіоном з гідності.

Боксер опублікував допис в Instagram після зустрічі зі спортсменом.

"Це олімпійський чемпіон з гідності. Для мене честь стояти пліч-о-пліч з Владиславом Гераскевичем. Він уособлює незламну силу волі українського народу. Проти варварства і проти боягузтва, яке дозволяє цьому варварству тривати вже понад чотири роки. Так, 4 роки, один повний олімпійський цикл, дві зимові Олімпіади. Слава Україні, Героям слава"", – написав Кличко.

Як відомо, 13 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF), залишивши в силі його дискваліфікацію.

Нагадаємо, атлета дискваліфікували від змагань через виступи в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів.