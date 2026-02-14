Відомо, яку сумарну грошову премію український бізнес заплатить Гераскевичу

Відразу після дискваліфікації Владислава Гераскевича з олімпійського турніру в Мілан-Кортіна-2026 бізнесмен Олег Гороховський заявив, що Monobank надає Владиславу грошову премію в розмірі 1 мільйона гривень та закликав інші українські компанії доєднатися до цієї справи.

Ідея полягала в тому, щоб сумарна премія Гераскевича склала 125 тисяч доларів – рівно стільки держава Україна зараз сплачує своїм олімпійським чемпіонам.

Незабаром до цього заклику доєдналася криптобіржа WhiteBit – Владиславу було виписано WB Check на 500 WBT, що складає 1 088 000 гривень. Платформа кіно та телебачення Київстар ТБ, телеканал 1+1 Україна та продуктова IT-компанія OBRIO теж підставилии своє фінансове плече та заявили, що кожен з них передає по 500 000 тисяч гривень.

Отже 5 компаній вже сформували для Владислава сумарну премію в розмірі 3 588 000 гривень.

Крім того, ще 500 тисяч гривень українці зібрали на банці, яку створив Гороховський. Таким чином сумарна премія для Гераскевича вже складає 4 088 000 гривень – трохи менш як 100 тисяч доларів за курсом НБУ.

Цілком вірогідно, що в найближчими днями ще декілька українських бізнесів приєднаються до цієї справи й ідея з забезпеченням Владиславу Гераскевичу еквівалента 125 тисяч доларів буде повністю реалізована.

Нагадаємо, 13 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF), залишивши в силі його дискваліфікацію.

