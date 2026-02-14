Стрибки з трампліна. Превц завоював друге золото на Олімпіаді-2026

Словенський стрибун Домен Превц став олімпійським чемпіоном на великому трампліні. Для нього це друге золото Ігор 2026 року – раніше він переміг у змішаному командному турнірі на нормальному трампліні.

Срібло завоював японець Рен Нікайдо, який не зумів втримати лідерство після першої спроби. Для Нікайдо це третя медаль на нинішній Олімпіаді – у нього на рахунку вже було бронзи.

Третім став поляк Кацпер Томасяк, для якого це теж уже не перша медаль Ігор-2026 – у особистому турнірі на нормальному трампліні він завоював бронзу.

Українські стрибуни припинили боротьбу ще у першій спробі. Євген Марусяк посів 41 місце, Віталій Калініченко – 44-те.

Підсумкові результати:

У неділю, 15 лютого, у стрибках на лижах з трампліна буде розіграно ще один, передостанній комплект нагород – у жіночому особистому турнірі на великому трампліні.