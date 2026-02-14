Тренер збірної Латвії заступився за Гераскевича

Колишній голкіпер збірних СРСР та Латвії Артурс Ірбе, який зараз працює в тренерському штабі національної команди своєї країни, заступився за українця Владислава Гераскевича.

Він сказав свої думки коментарі для Sportacentrs.com.

"Факти говорять самі за себе. На території України ведуться військові дії. Вбивають людей. Не тільки військових, але й цивільних. Гинуть діти, сім'ї, спортсмени, тренери. І це в той час, коли мав би бути "олімпійський мир", як це було в Стародавній Греції. Але цього не відбувається. Часи і обставини змінилися. У мене є питання. Якщо на шоломі Елвіма* є пам'ятний знак Ківі Ківленіексу, то його потрібно зняти? Це порушення? Риторичне питання. Ці люди загинули. Він вшановує їх пам'ять. Пам'ять невинних жертв, жертв агресії. Для мене це незрозуміла подвійність від руху, який ми представляємо на Олімпійських іграх", – сказав Артурс.

На шоломі голкіпера Елвіса Мерзлікінса (прізвисько Елвім – прим.) намаловане число "88" на честь Матісса Ківленієкса.

Той Помер у результаті нещасного випадку 4 липня 2021 року у віці 24 років. Разом із командою Матісс святкував весілля дочки Менні Легасі – тренера воротарів Коламбуса.

У розпал вечірки хтось запустив феєрверк, який упав і горизонтальною траєкторією полетів у бік його одноклубника Мерзлікінса та його вагітну дружину. Матісс, виходячи з басейну, швидко зреагував і закрив одноклубника та його дружину своїм тілом, після чого втратив рівновагу і сильно вдарився головою об тверду кахель басейну.

Вже в лікарні виявилося, що через постріл феєрверку в груди у Ківленікса були вражені легені опіками і серце. Згідно з висновком судмедекспертів, хокеїст помер після потрапляння петарди до грудей

Як відомо, 13 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF), залишивши в силі його дискваліфікацію.

Нагадаємо, атлета дискваліфікували від змагань через виступи в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів.