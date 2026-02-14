Українська правда
Драматичний прохід: Гандей у півфіналі Олімпіади-2026 на дистанції 1500 м

Микола Літвінов — 14 лютого 2026, 22:13
Олег Гандей
Український шорттрекіст Олег Гандей подолав чвертьфінальну стадію змагань на дистанції 1500 метрів на Олімпійських іграх в Італії.

Під час свого чвертьфінального забігу Гандей перебував серед лідерів, проте на одному з поворотів впав, зачепивши італійського атлета П'єтро Сігеля. Пізніше встановили, що падіння українця спровокував нідерландський спортсмен Фрісо Емонс, який зачепив Олега під час обгону.

В результаті Емонса було дискваліфіковано, а Гандея пропустили до наступної стадії змагань.

Півфінальні старти розпочнуться сьогодні, 14 лютого, о 22:49, де Олег Гандей виступить у третьому забігу, а для виходу до фіналу А українцю необхідно посісти перше або друге місце у своєму старті або ж стати найшвидшим серед володарів третіх місць за підсумками всіх забігів.

Олег Гандей стартуватиме під 7-м номером в півфінальному забігу. Склад суперників українця виглядає так:

Зауважимо, Гандей став одним з двох українських шорт-трекістів, якому вдалося вибороти ліцензію для виступів на Мілан-Кортіна-2026. За результатами чотирьох етапів Світового туру українець отримав право стартувати у трьох дисциплінах в Італії – 500 м, 1000 м та 1500 м.

Ексклюзив Лідер збірної України з шорт-треку Гандей – про цілі на Олімпіаду: Хочеться потрапити в топ-15
