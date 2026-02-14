Українська правда
Американець Штольц з олімпійським рекордом виграв золото на дистанції 500 метрів та став дворазовим чемпіоном ОІ-2026

Олексій Мурзак — 14 лютого 2026, 18:43
Джордан Штольц
У суботу, 14 лютого, на Олімпійських Іграх-2026 розіграли комплект медалей у ковзанярському спорті на дистанції 500 метрів серед чоловіків.

Золоту медаль з олімпійським рекордом виграв представник США Джордан Штольц, який показав час 33.77. На цих Іграх він також ставав чемпіоном на дистанції 1000 метрів.

Срібним призером, відставши від лідера на 0.11 став нідерландець Еннінг де Бо, для якого ця нагорода стала також другою на поточних змаганнях.

"Бронзу" виборов канадський атлет Лоран Дюбрей. Цікаво, що спочатку олімпійський рекорд поставив він (34.26), але згодом його побив Штольц, а потім обійшов і де Бо.

Україна у цій дисципліні представлена не була.

Олімпійські Ігри-2026

Ковзанярський спорт, 500 метрів, чоловіки

  1. Джордан Штольц (США) 33.77 (ОР)
  2. Еннінг де Бо (Нідерланди) +0.11
  3. Лоран Дюбрей (Канада) +0.49

Напередодні на Олімпійських Іграх-2026 відбувся фінал ковзанярського спорту на дистанції 10 000 метрів, де чемпіоном став 19-річний представник Чехії Методей Їлек.

Слідкуйте за текстовою трансляцією восьмого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Олімпійські ігри-2026

