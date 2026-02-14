Латвія вирвала перемогу в Німеччини, Швеція зупинила Словаччину на Олімпійських іграх 2026

У суботу, 14 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбулися матчі 2-го туру в групі С та 3-го туру у групі В чоловічого хокейного турніру.

У квартеті С програму ігрового дня відкривав матч збірних Німеччини та Латвії. Після першого періоду з рахунком 2:1 попереду були німці. У другій 20-хвилинці латвієць Данс Лочмеліс у більшості відновив паритет (2:2).

Розв'язка відбулася в останньому періоді. Нападник Детройта Едуардс Тралмакс та форвард Оломоуца Ренарс Крастенбергс забили переможні шайби. Суперник відповів голом нападника Оттави Сенаторс Тіма Штюцле, але на більше срібні призери ОІ-2018 не спромоглися.

В межах квартету В збірна Швеції впевнено перемогла Словаччину, очоливши квартет. У першому періоді швед Йоель Ерікссон Ек у меншості відкрив рахунок. За хвилину нападник Монреаль Канадієнс Юрай Слафковський відновив паритет.

У другій 20-хвилинці скандинави завдяки влучним кидкам Кемпе та Петтерссона вийшли вперед. Словаки відповіли шайбою Герната. У третьому періоді Петтерсон та Реймонд зняли питання про переможця. 20-річний нападник Далібор Дворський лише скоротив розрив у рахунку. Шведи здобули другу перемогу в турнірі, завдавши Словаччині першої поразки.

Зимові Олімпійські ігри-2026

Груповий етап, чоловіки

14 лютого, Група В

Швеція – Словаччина 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Фінляндія – Італія

Група С

Німеччина – Латвія 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

США – Данія

Напередодні Фінляндія розгромила Швецію, а Словаччина обіграла Італію.

Слідкуйте за подіями восьмого змагального дня Олімпійських ігор 2026 за посиланням.