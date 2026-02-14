Велика Британія здолала Канаду, Італія поступилась Китаю на турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026
У суботу, 14 лютого, відбулись матчі групового раунду четвертої сесії у рамках турніру з керлінгу серед жінок на Олімпійських іграх-2026.
Чинні олімпійські чемпіонки представниці Великої Британії змогли втримати перевагу над командою Канади – 7:6, здобувши свою першу перемогу на турнірі. В іншій зустрічі дня Італія поступилась Китаю.
Олімпійські ігри-2026. Керлінг
Жінки. Груповий етап, сесія 4
Італія – Китай 7:8
Велика Британія – Канада 7:6
Турнірна таблиця
- Швеція – 3 перемоги
- Китай – 2 перемоги, 1 поразка
- Південна Корея – 2 перемоги, 1 поразка
- Швейцарія – 2 перемоги, 1 поразка
- США – 2 перемоги, 1 поразка
- Канада – 1 перемога, 2 поразки
- Данія – 1 перемога, 2 поразки
- Велика Британія – 1 перемога, 2 поразки
- Японія – 1 перемога, 2 поразки
- Італія – 3 поразки
Відзначимо, що на попередніх Іграх-2022 у Пекіні "золото" завоювала жіноча команда Великої Британії. Віцечемпіонками стали японки, а шведські представниці здобули "бронзу".
Нагадаємо, напередодні Швейцарія, Канада та Італія здобули перемоги у третій сесії чоловічого турніру з керлінгу.
З програмою восьмого змагального дня Олімпійських ігор 2026 можна ознайомитися за посиланням.