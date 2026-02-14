Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Велика Британія здолала Канаду, Італія поступилась Китаю на турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026

Олександр Булава — 14 лютого 2026, 12:57
Велика Британія здолала Канаду, Італія поступилась Китаю на турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026

У суботу, 14 лютого, відбулись матчі групового раунду четвертої сесії у рамках турніру з керлінгу серед жінок на Олімпійських іграх-2026.

Чинні олімпійські чемпіонки представниці Великої Британії змогли втримати перевагу над командою Канади – 7:6, здобувши свою першу перемогу на турнірі. В іншій зустрічі дня Італія поступилась Китаю.

Олімпійські ігри-2026. Керлінг
Жінки. Груповий етап, сесія 4

Італія – Китай 7:8

Велика Британія – Канада 7:6

Турнірна таблиця

  1. Швеція – 3 перемоги
  2. Китай – 2 перемоги, 1 поразка
  3. Південна Корея – 2 перемоги, 1 поразка
  4. Швейцарія – 2 перемоги, 1 поразка
  5. США – 2 перемоги, 1 поразка
  6. Канада – 1 перемога, 2 поразки
  7. Данія – 1 перемога, 2 поразки
  8. Велика Британія – 1 перемога, 2 поразки
  9. Японія – 1 перемога, 2 поразки
  10. Італія – 3 поразки

Відзначимо, що на попередніх Іграх-2022 у Пекіні "золото" завоювала жіноча команда Великої Британії. Віцечемпіонками стали японки, а шведські представниці здобули "бронзу".

Нагадаємо, напередодні Швейцарія, Канада та Італія здобули перемоги у третій сесії чоловічого турніру з керлінгу.

З програмою восьмого змагального дня Олімпійських ігор 2026 можна ознайомитися за посиланням.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 керлінг

керлінг

Швейцарія обіграла Чехію, перемоги Канади та Італії у третій сесії чоловічого турніру з керлінгу на Олімпіаді-2026
54-річний адвокат став рекордсменом збірної США на Олімпіаді
Швеція обіграла США, Китай здолав Велику Британію у матчах другої сесії на Олімпійських іграх-2026
Велика Британія перемогла Швецію, США поступилися Швейцарії: результати матчів з керлінгу на Олімпіаді-2026
Успіх Швейцарії, Канада розгромила Данію, а Швеція перемогла Японію у першій сесії жіночого турніру з керлінгу на Олімпіаді-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік