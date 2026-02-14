Велика Британія здолала Канаду, Італія поступилась Китаю на турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026

У суботу, 14 лютого, відбулись матчі групового раунду четвертої сесії у рамках турніру з керлінгу серед жінок на Олімпійських іграх-2026.

Чинні олімпійські чемпіонки представниці Великої Британії змогли втримати перевагу над командою Канади – 7:6, здобувши свою першу перемогу на турнірі. В іншій зустрічі дня Італія поступилась Китаю.

Олімпійські ігри-2026. Керлінг

Жінки. Груповий етап, сесія 4

Італія – Китай 7:8

Велика Британія – Канада 7:6

Турнірна таблиця

Швеція – 3 перемоги Китай – 2 перемоги, 1 поразка Південна Корея – 2 перемоги, 1 поразка Швейцарія – 2 перемоги, 1 поразка США – 2 перемоги, 1 поразка Канада – 1 перемога, 2 поразки Данія – 1 перемога, 2 поразки Велика Британія – 1 перемога, 2 поразки Японія – 1 перемога, 2 поразки Італія – 3 поразки

Відзначимо, що на попередніх Іграх-2022 у Пекіні "золото" завоювала жіноча команда Великої Британії. Віцечемпіонками стали японки, а шведські представниці здобули "бронзу".

Нагадаємо, напередодні Швейцарія, Канада та Італія здобули перемоги у третій сесії чоловічого турніру з керлінгу.

З програмою восьмого змагального дня Олімпійських ігор 2026 можна ознайомитися за посиланням.