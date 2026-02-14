Український шорттрекіст Гандей: Психологічно та фізично готовий до старту на Олімпіаді-2026

Український шорттрекіст Олег Гандей оцінив свою готовність до старту на Олімпійських іграх.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Українець отримав право стартувати у двох дисциплінах в Італії – 500 м та 1500 м.

"Все позитивно, є форма. Я абсолютно психологічно та фізично готовий… Зараз впевненості більше, ніж у 2022-му. Тренуюся не сам, а з командою Польщі. Це топ-5 у світі. Це додає впевненості, і прогрес. Стан льоду? Основна арена мені не подобається змагальна: більше вони його заморожують, нижча температура. Лід такий крихкий. На тренувальній арені краще: більше тримає, можна розслабитися і бути впевненим, що не впадеш. Можливо, я ще запитаю в Лізи Сидьорко, як було на змаганнях, бо ми ще не розмовляли про її старт. Може, на змаганнях буде краще, нагріється через велику кількість людей, я сподіваюся. Подивимося", – сказав атлет.

Гандей заявив, що свої сподівання покладає на дистанцію у 500 метрів.

"500 метрів – більші є сподівання та очікування від них. Тому що там може бути що завгодно: залежить від якості льоду, від швидкості, від усього. А 1500 м — там просто тактика, якої я буду дотримуватися, а там подивимося, як воно буде", – розповів Гандей.

Для українця це другі Ігори, у Пекіні-2022 на дистанції 500 м він посів 26-те місце. Сьогодні Гандей дебютує у змаганнях на 1500 метрів (початок — о 23:42 за київським часом).

Напередодні українська шорттрекістка Єлизавета Сидьорко не зуміла вийти до чвертьфіналу на даній дистанції. Час українки склав 43,337 секунди, що стало національним рекордом. Раніше найшвидшою українкою у жіночому шорт-треку на 500 метрів була Софія Власова з результатом 43,5 секунди.