Не було думок про дискваліфікацію: Шеп'юк – про перформанс на підтримку Гераскевича

Український гірськолижник Дмитро Шеп'юк розповів про жест на підтримку Владислава Гераскевича, коли продемонстрував рукавичку з написом "Українські герої з нами".

Слова 20-річного спортсмена цитує Суспільне Спорт.

"Ми після перерви домовилися з тренером, що це зробимо, і вже не було думок про дискваліфікацію. Щоправда, після змагань була така думка, що можуть зняти, але все добре сталося. Радий, що все склалося як я хотів", – сказав Шеп'юк.

Після виступу в гігантському слаломі Дмитро теж хотів висловити підтримку Владиславу, але через певні обставини не зміг здійснити заплановану акцію.

"Я не міг бути осторонь. Сьогодні теж хотів підтримати Влада, але ніяк не вийшло, бо після фінішу було дуже важко. Після першої спроби хотів просто показати шолом, але не зміг нащупати пристрій, щоб його зняти. У другій спробі хотів просто рукавицю показати, але коли приїхав на фініш, думки були про інше", – сказав Шеп'юк.

У гігантському слаломі Дмитро Шеп'юк показав найкращий результат України за останні 20 років, посівши 40 місце. Сенсаційним олімпійським чемпіоном у цій дисципліні став бразильський гірськолижник Лукас Бротен.

Наступний старт Шеп'юка на Олімпійських іграх 2026 запланований на понеділок, 16 лютого. Об 11:00 за київським часом розпочнуться перші спуски в гірськолижному слаломі.

Слідкуйте за текстовою трансляцією восьмого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.