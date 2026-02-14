Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Визначились призерки ОІ-2026 у лижному фрістайлі в дисципліні парний могул

Денис Іваненко — 14 лютого 2026, 13:09
Визначились призерки ОІ-2026 у лижному фрістайлі в дисципліні парний могул
Парний могул
Getty Images

У суботу, 14 лютого, розіграли комплект нагород у лижному фрістайлі у дисципліні парний могул серед жінок.

Вперше в історії такі змагання проводились на Олімпіаді. Чемпіонкою стала Ентоні Джакара.

У боротьбі за "золото" вона випередила Джелін Кауф, яка врешті-решт стала срібною призеркою – рахунок 20:15.

У бронзовому фіналі змагались Елізабет Лемлі та Перрін Лаффон, які зазнали падінь у півфіналі. Перемогу здобула представниця США з рахунком 18:17.

Олімпійські ігри-2026

Лижний фрістайл (парний могул), жінки

  1. Ентоні Джакара (Австралія)
  2. Джелін Кауф (США)
  3. Елізабет Лемлі (США)

Нагадаємо, що 11 лютого визначились олімпійські призерки в одиночних жіночих змагання з лижного фрістайлу (могул). Чемпіонкою стала Елізабет Лемлі зі США.

Зазначимо, що парний могул – це олімпійська дисципліна фрістайлу, де двоє спортсменів одночасно спускаються по паралельних трасах, вкритих горбами (могулами), виконуючи акробатичні стрибки на трамплінах. На відміну від одиночного могулу, тут головним є швидкість та випередження суперника, хоча судді оцінюють і техніку.

Слідкуйте за текстовою трансляцією восьмого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Читайте також :
Легенда НХЛ присоромив очільницю МОК за дискваліфікацію Гераскевича через "шолом пам'яті"
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
лижний спорт Олімпійські ігри 2026 Гірськолижний спорт

лижний спорт

Бельгійський прапороносець не встиг на відкриття Олімпійських ігор через проблеми з поїздом
Це мрія кожного спортсмена: Нікон – про цілі на дебютних Олімпійських іграх 2026
МОК допустив ще чотирьох росіян до Олімпіади-2026 у нейтральному статусі
Небачена дефіцитна краса. Чемпіонат України з лижних гонок відбувається в "зимовій казці"
Марусяк зазнав падіння під час тренування в межах підготовки до кваліфікації етапу КС в Руці

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік