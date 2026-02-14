Визначились призерки ОІ-2026 у лижному фрістайлі в дисципліні парний могул
У суботу, 14 лютого, розіграли комплект нагород у лижному фрістайлі у дисципліні парний могул серед жінок.
Вперше в історії такі змагання проводились на Олімпіаді. Чемпіонкою стала Ентоні Джакара.
У боротьбі за "золото" вона випередила Джелін Кауф, яка врешті-решт стала срібною призеркою – рахунок 20:15.
У бронзовому фіналі змагались Елізабет Лемлі та Перрін Лаффон, які зазнали падінь у півфіналі. Перемогу здобула представниця США з рахунком 18:17.
Олімпійські ігри-2026
Лижний фрістайл (парний могул), жінки
- Ентоні Джакара (Австралія)
- Джелін Кауф (США)
- Елізабет Лемлі (США)
Нагадаємо, що 11 лютого визначились олімпійські призерки в одиночних жіночих змагання з лижного фрістайлу (могул). Чемпіонкою стала Елізабет Лемлі зі США.
Зазначимо, що парний могул – це олімпійська дисципліна фрістайлу, де двоє спортсменів одночасно спускаються по паралельних трасах, вкритих горбами (могулами), виконуючи акробатичні стрибки на трамплінах. На відміну від одиночного могулу, тут головним є швидкість та випередження суперника, хоча судді оцінюють і техніку.
