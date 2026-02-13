CAS відхилив позов Гераскевича проти МОК

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).

Про це повідомило Суспільне Спорт.

Рішення було оголошене о 17:15 за місцевим часом.

"Ми підтверджуємо, що свобода самовираження дозволена на Олімпіаді, але не в місці змагань. Суддя послухала аргументи обох сторін та ухвалила рішення, згідно гайдлайнів МОК", – розповів генеральний секретар CAS Меттью Рід.

СAS повідомив аргументи судді Аннет Ромбах з Німеччини, яка ухвалила рішення щодо відхилення позову Владислава Гераскевича.

Ключові пункти:

IBSF дискваліфікував Гераскевича через "намір одягнути шолом із зображенням портретів українських спортсменів, які загинули на війні. Як підтвердження цього наміру, наводяться слова Гераскевича від 10 лютого, що він змагатиметься у своєму шоломі".

Цей шолом IBSF та МОК визнали: "таким, що не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів".

Арбітриня CAS визнала "розумними та пропорційними" правила, які запропонував МОК Гераскевичу – привернути увагу до теми у міксзоні, пресконференціях, соціальних мережах та носіння шолома під час тренувальних заїздів.

Адвокат Владислава Євген Пронін навів більше деталей по рішенню цієї справи, заявивши, що "вона була значно ширшою за індивідуальний спір".

"Суд став на сторону МОК та підтвердив рішення, за яким спортсмен може бути усунений від Олімпійських ігор без фактичного порушення, без технічної чи безпекової загрози та ще до виходу на старт.

Ця справа була значно ширшою за індивідуальний спір. Вона стосувалася свободи вираження спортсменів, меж дискреції спортивних органів і самого розуміння олімпійських цінностей".

Нагадаємо, що Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді-2026 після кількох офіційних тренувань у "шоломі пам'яті", на якому були зображені 20 українських спортсменів, загиблих через російську агресію. До першого змагального заїзду його вже не допустили.

Українець оскаржив рішення про відсторонення. 12 лютого, напередодні оголошення вердикту, він зустрівся з президенткою МОК Кірсті Ковентрі, однак сторонам не вдалося досягти порозуміння. Згодом МОК повернув спортсмену акредитацію, проте до участі в змаганнях його так і не допустили.