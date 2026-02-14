Зоц оцінив готовність українських біатлоністок до спринту на ОІ-2026

Тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц висловився про готовність команди до спринтерської гонки на Олімпійських іграх 2026.

Його слова цитує Суспільне Спорт.

Спеціаліст заявив, що всі його підопічні підходять до цього старту у кращому стані, ніж до попередніх. Тому він з позитивом очікує на гонку.

"У Христини Дмитренко стан покращується, бо вона чотири-п'ять днів провела без тренувань, воно дає трішки про себе знати. В Олени Городної стан кращий однозначно. Юля Джима з кожним тренуванням покращує свій стан. Сашка Меркушина у хорошому стані, як для себе, тому з оптимізмом дивимося на це. Але це біатлон, все може бути", – сказав спеціаліст.

Також тренер заявив, що задоволений роботою лиж на Іграх-2026. Він розуміє, що українки демонструють не найкращу швидкість на трасах, але має великі сподівання.

"Спринт слабша гонка для збірної України? По-перше, за швидкістю програємо, хоча якщо брати цей сезон, то, слава Богу, на Олімпіаді у нас класно працюють лижі. Велике сподівання на ці старти, бо лижі класні у нас тут. По-друге, Олімпіада – це великий психологічний, зовсім інший розклад, хоч і люди ті ж. Те, що на Кубках світу тта на Олімпіаді – це різні речі. Тому сподіваємося, що наші проявлять характер", – заявив Зоц.

Зазначимо, що жіночий спринт на Олімпіаді відбудеться 14 лютого. Він розпочнеться о 15:45 за київським часом.

Напередодні чоловіки змагались у спринтерській гонці. Найкраще серед українців виступив Віталій Мандзин – 24-та позиція.

Слідкуйте за текстовою трансляцією восьмого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.