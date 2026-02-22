Найгірший виступ українців в історії, абсолютний чемпіон Клебо: підсумки Олімпіади за 21 лютого

21 лютого, у п'ятнадцятий і передостанній день XXV зимових Олімпійських ігор в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, розігрувалося 9 комплектів нагород. Мало бути 10, однак знову втрутилася погода. Через снігопад турнір фрістайлісток із хафпайпу перенесли на 22 лютого.

Останнім реальним шансом на медаль для збірної України були змагання лижних акробатів у міксті. Участь у них брали лише 7 збірних. Україну представляли Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський.

Брикіна непогано виконала свою спробу, після якої наша команда йшла другою. однак Окіпнюк та Котовський свої не найскладніші за рівнем стрибки здійснили не найкращим чином, із серйозними помилками під час приземлення. Зрозуміло, якщо за два дні змагань на двох сумарно виконати один непоганий стрибок, про високі місця не може йти мова.

НОК України

Для участі в медальному суперфіналі потрібно було потрапити у першу четвірку збірних, українці ж посіли шосте місце і припинили виступи.

Чемпіонський титул, завойований чотири роки тому в Пекіні, впевнено захистила команда США у складі Кайли Кюн, Коннора Керрана та Крістофера Лілліса.

Срібні нагороди здобула команда Швейцарії, "бронза" – у Китаю.

Фрістайл. Акробатика, мікст

США – 325.35 Швейцарія – 296.91 Китай – 279.68

Норвезький лижник Йоханнес Клебо завоював золото зимових Олімпійських ігор 2026 року в марафоні – масстарті на 50 км класикою. Він випередив двох партнерів по команді – Мартіна Льовстрьома Ньєнгета та Еміля Іверсена.

Для Клебо це сумарно одинадцяте олімпійське золото в кар'єрі. На Іграх 2026 року він став першим лижником у історії, який завоював 6 золотих медалей із 6 можливих. Минулого року на чемпіонаті світу в Тронхеймі йому підкорилося аналогічне досягнення.

Йоханнес Клебо Getty images

Збірну України в цьому виді програми представляли два спортсмени – Олександр Лісогор і Дмитро Драгун. Вони посіли 40 і 43 місця відповідно.

Лижні гонки. Чоловіки, 50 км, класичний стиль

Йоханнес Клебо (Норвегія) – 2:07:07.1 Мартін Льовстрьом Ньєнгет (Норвегія) – +17.5 Еміль Іверсен (Норвегія) – +46.2

У чоловічому фіналі в лижному кросі перемогу здобув чемпіон світу-2023 італієць Сімоне Деромедіс, який лідирував від самого старту гонки.

Getty images

Володарів срібної та бронзової нагород довелося визначати за допомогою фотофінішу. У підсумку другу позицію посів інший представник Італії Федеріко Томазоні, залишивши третім швейцарця Алекса Фіву.

Фрістайл. Чоловіки, лижний крос

Сімоне Деромедіс (Італія) Федеріко Томазоні (Італія) Алекс Фіва (Швейцарія)

На Олімпіаді-2026 в Мілан-Кортіна вперше в історії розіграли медальний комплект у змішаній естафеті зі скі-альпінізму. Скі-альпінізм – це гірський вид спорту, що поєднує підйом схилами на лижах або пішки з прикріпленими лижами та подальший спуск поза підготовленими трасами.

Лідерство зі старту до фінішу утримала команда Франції у складі Емілі Харроп і Тібо Ансельме. "Срібло" здобула команда Швейцарії, "бронза" дісталася іспанцям.

Тібо Ансельме Getty images

Лижний альпінізм. Змішана естафета

Франція – 26:57.4 Швейцарія – +11.9 Іспанія – +26.5

Останньою гонкою біатлонної програми став жіночий масстарт. Вперше в історії Олімпіад він пройшов без українок.

Незважаючи на значно кращу біатлонну погоду порівняно зі стартом чоловіків, що відбувся напередодні, більшість фавориток настріляли чимало штрафних кіл. Тому після останньої стрільби з вогневого рубежу першою сенсаційно вийшла чешка Тереза Воборнікова, а другою – шведка Анна Магнуссон, яка стала єдиною спортсменкою, що закрила усі 20 мішеней. Для медалі цього не вистачило.

Занадто швидкими зараз є представниці збірної Франції. Реактивна Осеан Мішлон із двома колами штрафу випередила всіх на останньому колі дистанції й до "срібла" спринту додала "золото" масстарту. Другою стала її партнерка по команді Жюлья Сімон. Воборнікова фінішувала третьою.

Осеан Мішлон Getty images

Зазначимо, що гонка стала останньою в кар'єрі двох видатних біатлоністок. Італійка Доротея Вірер та німкеня Франциска Пройс після неї повісили лижі та гвинтівку на цвях. Пройс є чинною володаркою Великого кришталевого глобусу на Кубку світу минулого сезону.

Біатлон. Жінки, масстарт

Осеан Мішлон (Франція) (2) – 37:18.1 Жюлья Сімон (Франція) (1) – +6.6 Тереза Воборнікова (Чехія) (1) – +7.4

У ковзанярському спорті відбувся масстарт серед чоловіків, дисципліна, де всі спортсмени стартують одночасно. Перемагає спортсмен з найбільшою кількістю очок.

Перемогу здобув олімпійський чемпіон-2014 Йорріт Бергсма з Нідерландів, який у парі з данцем Віктором Торупом пішли у відрив від загальної групи та зняли питання щодо "золота" та "срібла".

Йорріт Бергсма Getty images

Третє місце посів представник Італії Андреа Джованніні.

Ковзанярський спорт. Чоловіки, масстарт

Йорріт Бергсма (Нідерланди) – 68 очок Віктор Торуп (Норвегія) – 47 Андреа Джованніні (Італія) – 21

Завершували ковзанярський турнір Олімпіади жінки своїм масстартом. "Золото" здобула представниця Нідерландів Марейке Груневауд. У Мілані вона вже має "срібло" командної гонки переслідування.

Марейке Груневауд Getty images

Друге місце посіла канадська спортсменка Івані Блонден, дворазова олімпійська чемпіонка в гонках переслідування. "Бронзу" виборола Мія Манганелло зі США.

Ковзанярський спорт. Жінки, масстарт

Марейке Груневауд (Нідерланди) – 60 очок Івані Блонден (Канада) – 40 Мія Манганелло (США) – 20

Змагання бобслеїсток у двійках завершилися подвійним успіхом німкень. Золоту медаль здобули Лаура Нольте та Дебора Леві, срібними призерками стали Ліза Буквіц та Ніле Шутен.

Бронзові нагороди отримали представниці США Кайлі Армбрустер Гамфріс та Жасмін Джонс. Лише 15 сотих секунди не вистачило третьому німецькому екіпажу до того, щоб зробити весь п'єдестал пошани німецьким.

Бобслей. Жінки, двійки

Німеччина-1 – 3:48.46 Німеччина-2 – +0.53 США – +0.75

Чоловічий фінал з керлінгу завдяки двом вдалим останнім ендам збірна Канади виграла в команди Великої Британії – 9:6. Канадці є найуспішнішою збірною на Олімпіадах в керлінгу – на їхньому рахунку вже 7 золотих медалей (1 в міксті, 2 в жіночих змаганнях та 4 в чоловічих).

Getty images

Велика Британія є родоначальником керлінгу, збірна цієї країни стала першим олімпійським чемпіоном у чоловічих змаганнях на ОІ-1924 у французькому Шамоні.

Бронзовим призером напередодні стала Швейцарія, розгромивши у малому фіналі представників Норвегії з рахунком 9:1.

Керлінг. Чоловіки

Канада Велика Британія Швейцарія

В жіночому керлінгу відбувся матч за третє місце. Жіноча збірна Канади перемогла США з рахунком 10:7. Канадійки раніше вигравали 5 олімпійських медалей, з яких дві золоті, однак у Пхьончхані-2018 та Пекіні-2022 п'єдесталу пошани вони не досягали.

Getty images

22 лютого жінки визначать переможниць у керлінгу. За золоті нагороди змагатимуться збірні Швейцарії та Швеції.

Бронзові медалі чоловічого хокейного турніру розігрували команди Фінляндії та Словаччини. Поки ще чинні олімпійські чемпіони фіни закинули по шайбі у середині першого та другого періодів зусиллями Себастьяна Ахо та Еріка Гаули, але перед другою перервою відставання скоротив Томаш Татар.

Сподівання словаків на камбек поховали у третьому періоді голи Роопе Гінца та Каапо Какко, закинуті з інтервалом у 42 секунди. Ще дві шайби влетіли в порожні ворота збірної Словаччини, коли вона зняла воротаря в намаганнях відігратися. У підсумку – 6:1, Фінляндія завоювала "бронзу" Олімпіади.

Медальний залік

Напередодні збірна Норвегії побила рекорд у 16 золотих нагород, здобутих протягом однієї Олімпіади. 21 лютого вони довели кількість медалей найвищого гатунку до 18. А завдяки потрійному успіху чоловіків у лижному марафоні норвежці загалом здобули уже 40 нагород, побивши свій же рекорд Пекіна-2018 (39). Наразі Норвегія має 18 золотих та по 11 срібних та бронзових медалей.

Другу позицію продовжують утримувати американці з 32 нагородами (11-12-9). Після вдалих виступів ковзанярів збірна Нідерландів посунула з третьої позиції господарів Ігор. У нідерландців 20 медалей, причому 10 з них є золотими (10-7-3). Хоч італійці мають на 10 більше потраплянь на подіум, в рейтингу вони йдуть нижче через меншу кількість "срібла" (10-6-14).

Остаточно розпрощалася з медальними надіями збірна України. В останній день змагань жоден з українських олімпійців не матиме навіть теоретичних шансів поборотися за нагороди, адже у жодному виді наша країна представлена не буде. За підсумками Олімпіади-2026 медалі мають представники 29 країн, на жаль, серед них немає України.

Ба більше, ці Ігри стали найгіршими в історії нашої держави. Україна втретє залишилася без медалей зимових Олімпіад, як і у 2002 та 2010 роках, проте тоді для українських спортсменів найкращими результатами ставали п'яті місця. Цього ж разу найвищою сходинкою стала шоста – у командному фрістайлі та в естафеті з санного спорту.