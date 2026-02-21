Українська правда
Фінал жіночого хафпайпу на Олімпійських іграх 2026 було перенесено через сильний снігопад

Микола Літвінов — 21 лютого 2026, 22:11
Фінал жіночого хафпайпу на Олімпійських іграх 2026 було перенесено через сильний снігопад

Через сильний снігопад в італійському Лівіньйо фінал жіночого олімпійського фристайлу в дисципліні хафпайп перенесли з вечора суботи на неділю, 22 лютого – останній день Олімпійських Ігор-2026.

Подробиці повідомляє The Athletic.

Через постійні хуртовини в італійських Альпах проведення безпечного фіналу ввечері 21 лютого стало неможливим, тому змагання вирішено було перенести. 

Новий розклад фінальних заїздів (за київським часом):

  • 11:40 – Жіночий фристайл, хафпайп, фінальний заїзд 1
  • 12:09 – Жіночий фристайл, хафпайп, фінальний заїзд 2
  • 12:38 – Жіночий фристайл, хафпайп, фінальний заїзд 3 (вирішальний)

Однією із головних зірок цього фіналу залишається 22-річна Айлін Гу, яка представляє Китай. Чинна олімпійська чемпіонка у хафпайпі вже має у своєму активі два "срібла" на нинішніх Іграх (у слоупстайлі та біг-ейрі).

Загалом за свою кар'єру вона демонструє феноменальну результативність: 5 медалей у 5 стартах на зимових Олімпійських іграх, а також 26 нагород на етапах Кубка світу, серед яких 20 – золоті.

