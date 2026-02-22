Збірна Фінляндії розгромила команду Словаччини у матчі за "бронзу" Олімпійських ігор-2026

У суботу, 21 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбувся матч за третє місце у чоловічому хокейному турнірі, в якому збірна Фінляндії перемогла команду Словаччини.

Зустріч завершилася з рахунком 6:1.

Фіни відкрили рахунок у першому періоді зусиллями нападника Кароліни Себастьяна Ахо, а подвоїв перевагу "Суомі" у другій 20-хвилинці форвард Нешвілла Ерік Гаула, втім за 30 секунд до перерви Томаш Татар скоротив відставання.

У заключній третині гри словаки намагалися відігратися, але пропустили ще двічі з інтервалом менше однієї хвилини: шайби у свій актив записали Роопе Гінц з Далласа та представник Сієтла Каапо Какпо, на що суперник так нічим і більше не відповів. А добили словацьку збірну форвард Лос-Анджелеса Йоель Арміа та Гаула, який оформив дубль та поставив остаточну крапку в протистоянні за бронзові медалі.

За останні п'ять років збірні Словаччини та Фінляндії провели п'ять офіційних особистих зустрічей. Тепер вже 5 перемог активів "Суомі", а одного разу перемогли "триколірні". На ОІ-2026 суперники вже зустрічалися між собою, коли на груповому етапі сильнішими виявилися підопічні Владіміра Орсага – 4:1.

На минулій Олімпіаді фіни здобули "золото", а словаки – "бронзу".

Зимові Олімпійські ігри-2026

Матч за третє місце, 21 лютого

Словаччина – Фінляндія 1:6 (0:1, 1:1, 0:4)

Нагадаємо, у півфіналі фіни програли Канаді, а словаки розгромно поступилися збірній США.

Слідкуйте за найцікавішими подіями передостаннього змагального дня ОІ-2026 в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.