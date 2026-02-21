Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Франція виграла першу в історії Олімпійських ігор змішану естафету зі скі-альпінізму

Сергій Шаховець — 21 лютого 2026, 14:56
Франція виграла першу в історії Олімпійських ігор змішану естафету зі скі-альпінізму

На Олімпіаді-2026 в Мілан-Кортіна вперше в історії розіграли медальний комплект у змішаній естафеті зі скі-альпінізму.

За нагороди боролися 12 команд. Зі старту гонки лідерство захопила збірна Франції, яку представляли Емілі Харроп та Тібо Ансельме. Зовсім поруч трималися представники Швейцарії.

Після чотирьох кіл Франція зберегла перше місце, здобувши історичне "золото" у змішаній естафеті. Другою фінішувала команда Швейцарії, яка здобула "срібло", а на третьому місці збірна Іспанії.

Олімпійські ігри 2026. Лижний альпінізм. Змішана естафета

  • 1. Франція – 26:57.4
  • 2. Швейцарія +11.9
  • 3. Іспанія +26.5

Раніше стали відомі олімпійським чемпіоном зі скі-альпінізму у спринті став іспанець Оріоль Кардона, а серед жінок – швейцарка Маріанн Фаттон.

Скі-альпінізм – це гірський вид спорту, що поєднує підйом схилами на лижах або пішки з прикріпленими лижами та подальший спуск поза підготовленими трасами.

Слідкуйте за найцікавішими подіями передостаннього змагального дня ОІ-2026 в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Відео Фото Дебютант Олімпійських ігор: лижний альпінізм і все, що про нього треба знати
