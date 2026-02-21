Українська правда
Збірна Німеччини зайняла подвійний подіум у двійках серед жінок, "бронзу" вибороли американки

Олексій Мурзак — 21 лютого 2026, 23:26
У суботу, 21 лютого, на Олімпійських іграх-2026 були розіграні медалі у бобслеї-двійках серед жінок.

"Золото" здобув німецький дует у складі Лаури Нольте та Леві Дебори, які показали результат 3:48.46, а срібними призерами стали їх землячки Ліза Буквіц та Ніле Шутен, відставши від переможців на 0.53 секунди.

Бронзову медаль вибороли американки Кейлі Гамфріс та Джасмін Джонс.

Олімпійські ігри-2026

Двійки, жінки

21 лютого, заїзд 4

  1. Німеччина – 3:48.46
  2. Німеччина – +0.53
  3. США – +0.75

Нагадаємо, що Німеччина також зібрала повний комплект медалей у змаганнях серед чоловіків.

Слідкуйте за найцікавішими подіями передостаннього змагального дня ОІ-2026 в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

