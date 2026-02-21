Збірна Німеччини зайняла подвійний подіум у двійках серед жінок, "бронзу" вибороли американки
У суботу, 21 лютого, на Олімпійських іграх-2026 були розіграні медалі у бобслеї-двійках серед жінок.
"Золото" здобув німецький дует у складі Лаури Нольте та Леві Дебори, які показали результат 3:48.46, а срібними призерами стали їх землячки Ліза Буквіц та Ніле Шутен, відставши від переможців на 0.53 секунди.
Бронзову медаль вибороли американки Кейлі Гамфріс та Джасмін Джонс.
Олімпійські ігри-2026
Двійки, жінки
21 лютого, заїзд 4
- Німеччина – 3:48.46
- Німеччина – +0.53
- США – +0.75
Нагадаємо, що Німеччина також зібрала повний комплект медалей у змаганнях серед чоловіків.
