Збірна Німеччини зайняла подвійний подіум у двійках серед жінок, "бронзу" вибороли американки

У суботу, 21 лютого, на Олімпійських іграх-2026 були розіграні медалі у бобслеї-двійках серед жінок.

"Золото" здобув німецький дует у складі Лаури Нольте та Леві Дебори, які показали результат 3:48.46, а срібними призерами стали їх землячки Ліза Буквіц та Ніле Шутен, відставши від переможців на 0.53 секунди.

Бронзову медаль вибороли американки Кейлі Гамфріс та Джасмін Джонс.

Олімпійські ігри-2026

Двійки, жінки

21 лютого, заїзд 4

Німеччина – 3:48.46 Німеччина – +0.53 США – +0.75

Нагадаємо, що Німеччина також зібрала повний комплект медалей у змаганнях серед чоловіків.

