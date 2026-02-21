Італієць Деромедіс став олімпійським чемпіоном в лижному кросі

У суботу, 21 лютого, на Олімпійських іграх відбувся фінал фрістайлу в лижному кросі.

Перемогу здобув чемпіон світу-2023 року італієць Сімоне Деромедіс. Він зі старту захопив лідерство та фінішував першим. Це десята "золота" медаль для господарів Ігор.

"Срібло" виборов ще один представник Італії Федеріко Томазоні, який випередив швейцарця Алекса Фіву. Переможця між ними визначили за підсумками фотофінішу.

Олімпійські ігри

Фрістайл, лижний крос, чоловіки

Сімоне Деромедіс (Італія) Федеріко Томазоні (Італія) Алекс Фіва (Швейцарія) Сатосі Фуруно (Японія)

Лижний крос – це дисципліна лижного фрістайлу, в якій чотири спортсмени одночасно змагаються на спеціальній трасі з хвилями, трамплінами, контруклонами та віражами.

Напередодні визначилась переможниця у лижному кросі серед жінок, де "золото" здобула представниця Німеччини Даніела Маєр.