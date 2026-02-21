Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Італієць Деромедіс став олімпійським чемпіоном в лижному кросі

Олександр Булава — 21 лютого 2026, 14:26
Італієць Деромедіс став олімпійським чемпіоном в лижному кросі
Getty Images

У суботу, 21 лютого, на Олімпійських іграх відбувся фінал фрістайлу в лижному кросі.

Перемогу здобув чемпіон світу-2023 року італієць Сімоне Деромедіс. Він зі старту захопив лідерство та фінішував першим. Це десята "золота" медаль для господарів Ігор.

"Срібло" виборов ще один представник Італії Федеріко Томазоні, який випередив швейцарця Алекса Фіву. Переможця між ними визначили за підсумками фотофінішу.

Олімпійські ігри
Фрістайл, лижний крос, чоловіки

  1. Сімоне Деромедіс (Італія)
  2. Федеріко Томазоні (Італія)
  3. Алекс Фіва (Швейцарія)
  4. Сатосі Фуруно (Японія)

Лижний крос – це дисципліна лижного фрістайлу, в якій чотири спортсмени одночасно змагаються на спеціальній трасі з хвилями, трамплінами, контруклонами та віражами.

Напередодні визначилась переможниця у лижному кросі серед жінок, де "золото" здобула представниця Німеччини Даніела Маєр.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Фрістайл Олімпійські ігри-2026

Олімпійські ігри-2026

Родоначальники проти найуспішнішої команди: Велика Британія та Канада розіграють золото Олімпіади-2026
Олімпіада-2026. 21 лютого. Онлайн-трансляція змагального дня
Рекорди збірної Норвегії та Макдевіда, провал українських акробатів: підсумки Олімпіади за 20 лютого
Американець Феррейра став олімпійським чемпіоном у хафпайпі, Естонія здобула першу чоловічу медаль із 2006 року
Збірна Канади з шаленим камбеком переграла Фінляндію та стала першим фіналістом Олімпійських ігор-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік