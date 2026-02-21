Кінець епохи: Вірер та Пройс завершили кар'єру після масстарту на Олімпійських іграх-2026

Жіночий масстарт на Олімпійських іграх-2026 в італійському Антгольц-Антерсельва став останньою сторінкою у професійній кар'єрі двох знакових постатей сучасного біатлону – італійки Доротеї Вірер та німкені Франциски Пройс.

Доротея Вірер завершила виступи на домашній трасі, де у своїй фінальній гонці посіла 5-те місце. Франциска Пройс завершила свій шлях у великому спорті на 28-й позиції.

За свою тривалу кар'єру Доротея Вірер здобула чотири олімпійські нагороди: три "бронзи" (Сочі-2014, Пхьончхан-2018 та Пекін-2022) та "срібло" в змішаній естафеті на нинішніх Іграх у Мілані-Кортіні.

На чемпіонатах світу італійка виборола загалом 12 медалей, чотири з яких – золото. Зокрема, вона ставала чемпіонкою світу в масстарті (2019), переслідуванні та індивідуальній гонці (2020).

Нагадаємо, що Доротея Вірер вже змінювала професію, відпрацювавши Олімпійські ігри-2024 як спеціальний кореспондент для Warner Bros Discovery. Тоді італійка достроково завершила сезон та натякнула "Чемпіону" на завершення кар'єри.

Франциска Пройс також завершує виступи на високій ноті, маючи в активі перемогу в загальному заліку Кубку світу сезону-2024/25. У її активі 11 медалей чемпіонатів світу, серед яких два "золота", зокрема особиста перемога в гонці переслідування на ЧС-2025.

Пройс, що дебютувала на етапах Кубку світу ще в сезоні-2013/2014 має у своєму активі 28 індивідуальних медалей КС (5 золотих, 13 срібних та 10 бронзових), а також 34 командні (11 золотих, 11 срібних та 12 бронзових).

На Олімпіаді-2026 Пройс здобула бронзову нагороду в змішаній естафеті, а на попередніх Іграх у Пекіні також ставала бронзовою призеркою в жіночій естафетній гонці.