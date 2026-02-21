Нідерландець Бергсма виграв масстарт на Олімпіаді-2026

У суботу, 21 лютого, на Олімпійських іграх відбувся фінал у ковзанярському спорті в масстарті серед чоловіків.

Перемогу здобув Олімпійський чемпіон-2014 Йорріт Бергсма з Нідерландів, який у парі з данцем Віктором Торупом пішли у відрив від загальної групи та зняли питання щодо "золота" та "срібла".

Третє місце посів представник Італії Андреа Джованніні.

Олімпійські Ігри-2026

Ковзанярський спорт, масстарт, чоловіки

Йорріт Бергсма (Нідерланди) – 68 балів Віктор Торуп (Данія) – 47 балів Андреа Джованніні (Італія) – 21 бал

Масстарт у ковзанярському спорті – це дисципліна, де всі спортсмени стартують одночасно. Перемагає спортсмен з найбільшою кількістю очок.

Напередодні нідерландка Фемке Кок з олімпійським рекордом виграла "золото" Олімпіади-2026.

Напередодні визначилась переможниця у лижному кросі серед жінок, де "золото" здобула представниця Німеччини Даніела Маєр.

