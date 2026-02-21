Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Нідерландець Бергсма виграв масстарт на Олімпіаді-2026

Олександр Булава — 21 лютого 2026, 17:57
Нідерландець Бергсма виграв масстарт на Олімпіаді-2026
Getty Images

У суботу, 21 лютого, на Олімпійських іграх відбувся фінал у ковзанярському спорті в масстарті серед чоловіків.

Перемогу здобув Олімпійський чемпіон-2014 Йорріт Бергсма з Нідерландів, який у парі з данцем Віктором Торупом пішли у відрив від загальної групи та зняли питання щодо "золота" та "срібла".

Третє місце посів представник Італії Андреа Джованніні.

Олімпійські Ігри-2026
Ковзанярський спорт, масстарт, чоловіки

  1. Йорріт Бергсма (Нідерланди) – 68 балів
  2. Віктор Торуп (Данія) – 47 балів
  3. Андреа Джованніні (Італія) – 21 бал

Масстарт у ковзанярському спорті – це дисципліна, де всі спортсмени стартують одночасно. Перемагає спортсмен з найбільшою кількістю очок.

Напередодні нідерландка Фемке Кок з олімпійським рекордом виграла "золото" Олімпіади-2026.

Напередодні визначилась переможниця у лижному кросі серед жінок, де "золото" здобула представниця Німеччини Даніела Маєр.

Слідкуйте за найцікавішими подіями передостаннього змагального дня ОІ-2026 в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Ковзанярський спорт

Ковзанярський спорт

Наречена Джейка Пола виставила на аукціон свій костюм, в якому виграла золото на Олімпіаді
Нідерландка де Йонг стала олімпійською чемпіонкою на дистанції 1500 метрів
На плечах у коханого: зіркова нідерландська ковзанярка залишила Олімпіаду на приватному джеті Джейка Пола
Ютта Лердам може заробити близько мільйона доларів після показу спідньої білизни на Іграх-2026
Фемке Кок з олімпійським рекордом виграла "золото" Олімпіади-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік