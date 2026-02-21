Збірна США вдруге поспіль здобула олімпійське золото в міксті з лижної акробатики
На Олімпійських іграх 2026 в Італії розіграли медальний комплект у лижній акробатиці серед змішаних команд.
Володарем золотої медалі у цій дисципліні вдруге в історії стала збірна США, яка сумарно заробила за три стрибки 325.35. Срібну нагороду Ігор-2026 вперше здобула команда Швейцарії (296.91), а бронзовими призерами став Китай (279.68), у складі якого виступали два олімпійські чемпіони – Сіньді Ван та Сюй Ментао.
Без нагород залишилися австралійські лижні акробати.
Олімпійські ігри 2026. Лижна акробатика, мікст. Фінал 2
- 1. США – 325.35
- 2. Швейцарія – 296.91
- 3. Китай – 279.68
- 4. Австралія – 256.04
Нагадаємо, що збірна України у складі Дмитра Котовського, Олександра Окіпнюка та Ангеліни Брикіної не зуміла пробитися до медального фіналу, завершивши змагання на 6 місці.
На минулих Олімпійських іграх в Пекіні-2022 золоту медаль у лижній акробатиці серед змішаних команд виборола збірна США. "Срібло" здобули представники Китаю, а "бронзу" – команда Канади.
Слідкуйте за найцікавішими подіями передостаннього змагального дня ОІ-2026 в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.