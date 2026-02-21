Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Жіноча збірна Канади з керлінгу виграла бронзову медаль у матчі з США

Микола Літвінов — 21 лютого 2026, 17:53
Жіноча збірна Канади з керлінгу виграла бронзову медаль у матчі з США

На Олімпійських іграх-2026 завершився матч за третє місце жіночого турніру з керлінгу. За бронзові нагороди змагалися національні збірні Канади та США.

Володарями олімпійської "бронзи" стала команда Канади. Протистояння завершилося на їхню користь із рахунком 10:7. Збірна США завершила турнір на підсумковому четвертому місці.

Олімпійські ігри-2026.Керлінг, жінки
Матч за 3-тє місце
Канада — США 10:7

Зазначимо, що жіноча команда Канади є однією з найтитулованіших у керлінгу: до турніру в Мілані вони мали у своєму активі дві золоті (1998, 2014), одну срібну (2010) та дві бронзові (2002, 2006) нагороди Олімпійських ігор.

Натомість жіноча збірна США до цього моменту ще ніколи не вигравала олімпійських медалей у цій дисципліні, а їхнім найвищим досягненням було четверте місце на Іграх-2002. Цікаво, що тоді американки поступилися в матчі за "бронзу" саме канадкам.

Фінальний поєдинок за першість у жіночому турнірі з керлінгу відбудеться 22 лютого. У вирішальному матчі за звання олімпійських чемпіонок зіграють збірні Швейцарії та Швеції. Початок зустрічі заплановано на 12:05.

Читайте також :
Відео Фото Керлінг – "шахи на льоду": придумали шотландці у Середньовіччі, а дебютував на Олімпійських іграх у 1998-му

Нагадаємо, для України Олімпійські ігри 2026 стали найгіршими в історії.

Слідкуйте за найцікавішими подіями передостаннього змагального дня ОІ-2026 в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 керлінг

Олімпійські ігри 2026

Шосте золото Клебо, домінування норвежців у марафоні. Підсумки лижного дня на Олімпіаді
Нідерландець Бергсма виграв масстарт на Олімпіаді-2026
Єдине слово – "вибачення": тренер України з лижної акробатики прокоментував виступ збірної на OI-2026
Здається, ми облажалися, але блекаут не загрожує. Невтішний висновок про український біатлон на Олімпіаді 2026
Маємо, те що маємо: Брикіна – про свій виступ на Олімпійських іграх 2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік