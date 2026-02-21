Жіноча збірна Канади з керлінгу виграла бронзову медаль у матчі з США

На Олімпійських іграх-2026 завершився матч за третє місце жіночого турніру з керлінгу. За бронзові нагороди змагалися національні збірні Канади та США.

Володарями олімпійської "бронзи" стала команда Канади. Протистояння завершилося на їхню користь із рахунком 10:7. Збірна США завершила турнір на підсумковому четвертому місці.

Олімпійські ігри-2026.Керлінг, жінки

Матч за 3-тє місце

Канада — США — 10:7

Зазначимо, що жіноча команда Канади є однією з найтитулованіших у керлінгу: до турніру в Мілані вони мали у своєму активі дві золоті (1998, 2014), одну срібну (2010) та дві бронзові (2002, 2006) нагороди Олімпійських ігор.

Натомість жіноча збірна США до цього моменту ще ніколи не вигравала олімпійських медалей у цій дисципліні, а їхнім найвищим досягненням було четверте місце на Іграх-2002. Цікаво, що тоді американки поступилися в матчі за "бронзу" саме канадкам.

Фінальний поєдинок за першість у жіночому турнірі з керлінгу відбудеться 22 лютого. У вирішальному матчі за звання олімпійських чемпіонок зіграють збірні Швейцарії та Швеції. Початок зустрічі заплановано на 12:05.

Нагадаємо, для України Олімпійські ігри 2026 стали найгіршими в історії.

Слідкуйте за найцікавішими подіями передостаннього змагального дня ОІ-2026 в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.