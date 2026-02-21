Збірна Канади здобула золоту медаль Олімпійських ігор-2026, перегравши у фіналі Велику Британію

Сьогодні, 21 лютого, відбувся фінал чоловічих змагань з керлінгу на зимових Олімпійських іграх-2026.

У битві за золото зійшлися родоначальники спорту, збірна Великої Британії, а також найтитулованіша команда Ігор – Канада. Зустріч завершилася перемогою "Кленових листків" з рахунком 9:6.

Зазначимо, що саме канадці є найуспішнішою збірною на Олімпіадах в керлінгу – на їх рахунку вже 7 золотих медалей (1 в міксті, 2 в жіночих змаганнях та 4 в чоловічих).

Водночас Велика Британія йде в рейтингу найкращих за всю історію на третьому місці – саме вони виграли перші змагання з керлінгу серед чоловіків на далекій ОІ-1924 у французькому Шамоні.

Олімпійські ігри-2026. Керлінг

Фінал, чоловіки

21 лютого

Велика Британія – Канада 6:9

Слідкуйте за найцікавішими подіями передостаннього змагального дня ОІ-2026 в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.