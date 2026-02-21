Українська правда
Ґруневауд тріумфувала у жіночому масстарті на Олімпійських іграх 2026

Микола Літвінов — 21 лютого 2026, 18:26
У суботу, 21 лютого, на Олімпійських іграх відбувся фінал у ковзанярському спорті в масстарті серед жінок.

Золоту медаль здобула представниця Нідерландів Марейке Ґруневауд. За підсумками гонки вона набрала 60 очок. Зазначимо, що в її активі є вже є дві олімпійські нагороди на гонках переслідування: "бронза" Ігор-2022 у Пекіні та "срібло" поточного турніру в Мілані.

Друге місце дісталася спортсменці з Канади Івані Блонден (40 очок). Бронзову медаль виборола Мія Манганелло зі США (її результат – 20 очок).

Олімпійські ігри-2026. Ковзанярський спорт Жінки, масстарт.

Підсумкові результати:

  1. 🥇 Марейке Ґруневауд (Нідерланди)60 очок
  2. 🥈 Івані Блонден (Канада)40 очок
  3. 🥉 Мія Манганелло (США)20 очок

Нагадаємо, раніше сьогодні, 21 лютого, відбувся фінал у масстарті серед чоловіків. Золоту нагороду здобув нідерландець Йорріт Бергсма (68 балів), який разом зі срібним призером, данцем Віктором Торупом (47 балів), зумів піти у відрив від основної групи.

Крім того, напередодні нідерландська ковзанярка Фемке Кок виборола олімпійське "золото", встановивши новий олімпійський рекорд, а у лижному кросі серед жінок чемпіонкою стала представниця Німеччини Даніела Маєр.

Слідкуйте за найцікавішими подіями передостаннього змагального дня ОІ-2026 в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

