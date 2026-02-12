Українська правда
Вибачитися та передати Україні генератори: Гераскевич звернувся до МОК перед стартом на ОІ-2026

Денис Іваненко — 12 лютого 2026, 09:15
Вибачитися та передати Україні генератори: Гераскевич звернувся до МОК перед стартом на ОІ-2026
Владислав Гераскевич
Getty Images

Владислав Гераскевич висловився щодо подій останніх днів, пов'язаних зі своїм шоломом, на якому зображені понад 20 спортсменів, яких убили росіяни.

Відповідну заяву він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Український скелетоніст закликав МОК скасувати заборону на використання "шолома пам'яті", адже він не порушує жодні правила. 

"Я ніколи не хотів скандалу з МОК і я його не створював. МОК створив це своєю інтерпретацією правил, яку багато хто вважає дискримінаційною. Хоча дії МОК дали змогу голосно говорити про українських спортсменів, які загинули, водночас сам факт скандалу відволікає величезну кількість уваги від самих змагань та від спортсменів, які в них беруть участь. Тому я вкотре пропоную завершити скандал.

Прошу:
1. Зняти заборону на використання "Шолома Пам'яті".
2. Вибачитися за тиск, створений на мене протягом останніх днів.
3. В знак солідарності з українським спортом надати електрогенератори для українських спортивних об'єктів, які щодня страждають від обстрілів", – заявив спортсмен.

Гераскевич заявив, що дуже сподівається на відповідь від організації до початку змагань зі скелетону. Владислав заявлений для участі в першому заїзді Олімпіади-2026, який розпочнеться о 10:30 за київським часом.

Нагадаємо:

9 лютого що МОК заборонив Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів. Киянину запропонували альтернативний варіант – чорну стрічку. Своєю чергою українець заявив, що попри заборону, планує стартувати в шоломі.

Ситуація набула світового розголосу, Гераскевича підтримало чимало відомих людей, зокрема, Ольга Харлан, Володимир Кличко та Гарі Каспаров. Також свою підтримку висловили українські атлети та військові.

Український парламент закликав МОК дозволити українським спортсменам використовувати символіку, що вшановує пам'ять загиблих українських спортсменів і захисників України, та переглянути допуск російських і білоруських спортсменів до змагань.

На тренуваннях найкращим часом українського скелетоніста став показник 56,40, що є четвертим найкращим результатом з-поміж 25 атлетів.

