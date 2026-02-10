МОК відмовляється бачити реальність: Харлан – про заборону Гераскевичу одягати "шолом пам'яті" на Олімпіаді-2026

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан висловилась з приводу заборони Владиславу Гераскевичу використовувати шолом, на якому зображені спортсмени, яких убила Росія.

Своєю думкою вона поділилась у Threads.

Уродженка Миколаєва, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, пригадала свою історію, коли на ЧС у Мілані не потиснула руку росіянці Анні Смирновій, але у підсумку отримала олімпійську ліцензію. Ця ситуація не лише підійняла на вуха усю спортивну спільноту, а й змусила FIE змінити світові правила фехтування, які стосуються рукостискань.

За словами Харлан, тоді Міжнародний олімпійський комітет (МОК) врахував контекст війни в Україні проти Росії.

"Чому ж тепер – ні? Шолом Владислава Гераскевича – не про політику. Він про українських атлетів, убитих війною. Про тих, хто більше ніколи не вийде на старт! Забороняти цей шолом – означає відмовлятися бачити цю реальність", – написала Ольга.

Нагадаємо, що у цьому шоломі Владислав провів перші тренування на Олімпіаді-2026. Після заборони МОК 27-річного скелетоніста підтримав Володимир Зеленський та Руслан Малиновський.

Після чого НОК України надіслав офіційного листа у МОК із вимогою дозволити Гераскевичу використання шолому. На що отримав відповідь. Міжнародний олімпійський комітет пішов "на компроміс", запропонувавши українцю змінити "шолом пам'яті" на чорну пов'яку. Представник МОК Марк Адамс назвав цю альтернативу "вийнятком із правил".