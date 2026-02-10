Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

МОК відмовляється бачити реальність: Харлан – про заборону Гераскевичу одягати "шолом пам'яті" на Олімпіаді-2026

Софія Кулай — 10 лютого 2026, 14:53
МОК відмовляється бачити реальність: Харлан – про заборону Гераскевичу одягати шолом пам'яті на Олімпіаді-2026
Ольга Харлан
НОК України

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан висловилась з приводу заборони Владиславу Гераскевичу використовувати шолом, на якому зображені спортсмени, яких убила Росія.

Своєю думкою вона поділилась у Threads.

Уродженка Миколаєва, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, пригадала свою історію, коли на ЧС у Мілані не потиснула руку росіянці Анні Смирновій, але у підсумку отримала олімпійську ліцензію. Ця ситуація не лише підійняла на вуха усю спортивну спільноту, а й змусила FIE змінити світові правила фехтування, які стосуються рукостискань.

За словами Харлан, тоді Міжнародний олімпійський комітет (МОК) врахував контекст війни в Україні проти Росії.

"Чому ж тепер – ні? Шолом Владислава Гераскевича – не про політику. Він про українських атлетів, убитих війною. Про тих, хто більше ніколи не вийде на старт! Забороняти цей шолом – означає відмовлятися бачити цю реальність", – написала Ольга.

Нагадаємо, що у цьому шоломі Владислав провів перші тренування на Олімпіаді-2026. Після заборони МОК 27-річного скелетоніста підтримав Володимир Зеленський та Руслан Малиновський.

Після чого НОК України надіслав офіційного листа у МОК із вимогою дозволити Гераскевичу використання шолому. На що отримав відповідь. Міжнародний олімпійський комітет пішов "на компроміс", запропонувавши українцю змінити "шолом пам'яті" на чорну пов'яку. Представник МОК Марк Адамс назвав цю альтернативу "вийнятком із правил".

Читайте також :
Гераскевич пригадав мовчазну акцію на Іграх-2022: За ці 4 роки МОК кардинально змінився
Владислав Гераскевич МОК Олімпійські ігри 2026 Ольга Харлан

Ольга Харлан

Не забуває про базові і рутинні справи: Харлан показала своє тренування під час вагітності
Таємно фотографував та закохав у себе заміжню дівчину: історія кохання Ольги Харлан та олімпійського призера
Похизувалася животиком перед фанатами: Ольга Харлан оголосила про вагітність
Представила план протесту: Харлан долучилась до скандалу довкола італійця, який їхав до України, хоч поважає Путіна
Don't push the horses: "Душніла" Усик, психологиня Харлан і самбістський гопак: найяскравіші перформанси українського спорту в 2025-му

Останні новини