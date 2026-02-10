Українська правда
Олімпійські ігри завжди були політичними іграми: Кличко – про скандал із шоломом Гераскевича

Олександр Булава — 10 лютого 2026, 21:48
Володимир Кличко
instagram.com/klitschko

Легендарний український боксер надважкої ваги Володимир Кличко підтримав скелетоніста Владислава Гераскевича, якому Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив використовувати на змаганнях Олімпійських ігор-2026 шолом, на якому зображені фото загиблих українських спортсменів.

Про це боксер розповів у соцмережі "Х".

"Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не хоче, щоб ви це побачили.

Тож ось воно: шолом на честь українських олімпійських спортсменів, убитих під час захисту своєї країни від варварського російського вторгнення, яке нині входить у свій п'ятий рік.

Олімпійські ігри завжди були політичними іграми. Під час Олімпіади-2022 Китай попросив путіна зачекати з вторгненням в Україну, доки Ігри не завершаться. Тож давайте припинимо лицемірство", – сказав Кличко.

Нагадаємо, що український скелетоніст провів перші тренування на Олімпійських іграх-2026 у спеціальному шоломі, на якому були зображення спортсменів, яких убила Росія. МОК заборонив Владиславу використовувати цей "шолом пам'яті".

Президент України Володимир Зеленський підтримав Гераскевича, а український НОК закликав МОК дозволити спортсмену надалі використовувати шолом на Іграх-2026.

Пізніше МОК нібито "пішов на компроміс" Владиславу, запропонувавши йому одягнути чорну пов'язку замість цього шолому. За словами представника МОК Марка Адамса, усі можуть висловлювати себе як завгодно в інших місцях, але на змаганнях потрібно дотримуватись нейтральності.

Сам спортсмен заявив, що планує виступати у шоломі у перший змагальний день.

