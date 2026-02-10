Олімпійські ігри завжди були політичними іграми: Кличко – про скандал із шоломом Гераскевича

Легендарний український боксер надважкої ваги Володимир Кличко підтримав скелетоніста Владислава Гераскевича, якому Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив використовувати на змаганнях Олімпійських ігор-2026 шолом, на якому зображені фото загиблих українських спортсменів.

Про це боксер розповів у соцмережі "Х".

"Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не хоче, щоб ви це побачили. Тож ось воно: шолом на честь українських олімпійських спортсменів, убитих під час захисту своєї країни від варварського російського вторгнення, яке нині входить у свій п'ятий рік. Олімпійські ігри завжди були політичними іграми. Під час Олімпіади-2022 Китай попросив путіна зачекати з вторгненням в Україну, доки Ігри не завершаться. Тож давайте припинимо лицемірство", – сказав Кличко.

The Olympic Committee (IOC) doesn’t want you to see this.

So, here it is: a helmet honoring Ukrainian Olympic athletes killed defending their country against the barbarian russian invasion that is now entering its fifth year.

The Olympic Games have always been Political Games.… pic.twitter.com/2xSRTGAElt — Klitschko (@Klitschko) February 10, 2026

Нагадаємо, що український скелетоніст провів перші тренування на Олімпійських іграх-2026 у спеціальному шоломі, на якому були зображення спортсменів, яких убила Росія. МОК заборонив Владиславу використовувати цей "шолом пам'яті".

Президент України Володимир Зеленський підтримав Гераскевича, а український НОК закликав МОК дозволити спортсмену надалі використовувати шолом на Іграх-2026.

Пізніше МОК нібито "пішов на компроміс" Владиславу, запропонувавши йому одягнути чорну пов'язку замість цього шолому. За словами представника МОК Марка Адамса, усі можуть висловлювати себе як завгодно в інших місцях, але на змаганнях потрібно дотримуватись нейтральності.

Сам спортсмен заявив, що планує виступати у шоломі у перший змагальний день.