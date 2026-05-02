Учасник Олімпійських ігор, який підтримав Гераскевича, планує працювати в поліції

Латвійський санкар Крістерс Апарйодс, який став бронзовим призером Пекіна-2022, а на ОІ-2026 зупинився за крок від п'єдесталу, закінчив Державний поліцейський коледж міста Рига.

Про це повідомляє Jauns.lv.

Крістерс зізнався, що ідея навчання в поліцейському коледжі виникла несподівано, але вона ґрунтувалася на чітких цінностях.

"Як спортсмен, я високо ціную принципи чесної гри – справедливість, дисципліну та повагу до правил".

Він зазначає, що саме ці якості спонукали його обрати для навчання професію поліцейського, наголошуючи, що вирішальним було бажання забезпечити справедливість та сприяти громадській безпеці.

Для Апарйодса закінчення Державного коледжу поліції означає набагато більше, ніж просто диплом.

"Я пишаюся тим, що маю можливість одягнути поліцейську форму та представити свою країну в іншому форматі, ніж зазвичай. У мене схожі почуття, коли я стою на п'єдесталі, коли представляю латвійський спорт на міжнародних змаганнях".

Апарйодс оцінює своє навчання в коледжі як якісне, особливо виділяючи практичний досвід та професійні навички. Говорячи про майбутнє, спортсмен впевнений, що хоче пов'язати своє життя з роботою в поліції.

Однак наразі пріоритетом все ще залишається професійний спорт, оскільки 28-річний спортсмен планує продовжувати змагатися та представляти Латвію на міжнародному рівні.

Нагадаємо, на Іграх у Мілані Крістерс робив акцію підтримки для українського скелетоніста Владислава Гераскевича.