Гераскевич – про смерть Луческу: Людина зробила дуже багато для українського футболу

Скелетоніст Владислав Гераскевич висловився у соцмережах про смерть колишнього тренера Шахтаря та Динамо Мірчі Луческу.

Український спортсмен залишив коментар під своїм дописом в Інстаграмі, відповідаючи на питання фаната.

"Д уже шкода (що він помер), людина зробила дуже багато для українського футболу. Окремої поваги заслуговує його сильна та чітка позиція щодо війни, яку розвʼязала Росія", – написав Владислав.

Нагадаємо, 7 квітня, Мірча Луческу пішов з життя у віці 80 років. 3 квітня Луческу переніс інфаркт, коли готувався до виписки з лікарні. Несподівано його стан погіршився, і 5 квітня тренера ввели в стан штучної коми.

За останніми даними медиків, у Луческу діагностували серйозні серцево-судинні захворювання. Його стан оцінювали як критичний. Усі намагання врятувати життя видатного тренера виявилися марними.

У Румунії футбольні матчі розпочнуться з хвилини мовчання в пам'ять про Луческу. Спортивний світ масштабно відреагував на смерть 80-річного румунського фахівця.

Також на знак вшанування пам'яті Мірчі Луческу перед всіма єврокубковими матчами буде оголошено хвилину мовчання.